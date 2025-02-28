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В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС
В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС
Проведение нового референдума о вступлении Норвегии в состав ЕС "реалистично", но вряд ли произойдет в ближайшие годы, скорее всего, через 10 лет. Такое мнение... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:02+0300
2025-02-28T10:02+0300
политика
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Проведение нового референдума о вступлении Норвегии в состав ЕС "реалистично", но вряд ли произойдет в ближайшие годы, скорее всего, через 10 лет. Такое мнение выразила замминистра иностранных дел Норвегии Мариа Вартерессиан.В интервью испанской газете Pais Вартерессиан заявила, что считает проведение референдума возможным, "но не в данный момент", так как результат, вероятно, будет отрицательным. Она отметила растущую поддержку более тесного сотрудничества с ЕС на основе соглашения о Европейской экономической зоне."Я считаю, что новый референдум с большей вероятностью состоится через 10 лет, чем через два", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума в течение этого десятилетия.Согласно данным с сайта норвежского парламента, Норвегия дважды проводила референдумы о вступлении в ЕС, и оба раза граждане голосовали против. В 1972 году 53,5% проголосовали против присоединения к Европейскому экономическому сообществу, а в 1994 году 52,2% высказались против вступления в Европейский союз.
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норвегия, ес
Политика, НОРВЕГИЯ, ЕС
10:02 28.02.2025
 
В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС

Вартерессиан: проведения референдума в Норвегии по членству в ЕС возможно через 10 лет

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Проведение нового референдума о вступлении Норвегии в состав ЕС "реалистично", но вряд ли произойдет в ближайшие годы, скорее всего, через 10 лет. Такое мнение выразила замминистра иностранных дел Норвегии Мариа Вартерессиан.
В интервью испанской газете Pais Вартерессиан заявила, что считает проведение референдума возможным, "но не в данный момент", так как результат, вероятно, будет отрицательным. Она отметила растущую поддержку более тесного сотрудничества с ЕС на основе соглашения о Европейской экономической зоне.
"Я считаю, что новый референдум с большей вероятностью состоится через 10 лет, чем через два", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума в течение этого десятилетия.
Согласно данным с сайта норвежского парламента, Норвегия дважды проводила референдумы о вступлении в ЕС, и оба раза граждане голосовали против. В 1972 году 53,5% проголосовали против присоединения к Европейскому экономическому сообществу, а в 1994 году 52,2% высказались против вступления в Европейский союз.
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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