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В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС

В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС - 28.02.2025, ПРАЙМ

В Норвегии допустили возможность проведения референдума по членству в ЕС

Проведение нового референдума о вступлении Норвегии в состав ЕС "реалистично", но вряд ли произойдет в ближайшие годы, скорее всего, через 10 лет. Такое мнение... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T10:02+0300

2025-02-28T10:02+0300

2025-02-28T10:02+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Проведение нового референдума о вступлении Норвегии в состав ЕС "реалистично", но вряд ли произойдет в ближайшие годы, скорее всего, через 10 лет. Такое мнение выразила замминистра иностранных дел Норвегии Мариа Вартерессиан.В интервью испанской газете Pais Вартерессиан заявила, что считает проведение референдума возможным, "но не в данный момент", так как результат, вероятно, будет отрицательным. Она отметила растущую поддержку более тесного сотрудничества с ЕС на основе соглашения о Европейской экономической зоне."Я считаю, что новый референдум с большей вероятностью состоится через 10 лет, чем через два", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума в течение этого десятилетия.Согласно данным с сайта норвежского парламента, Норвегия дважды проводила референдумы о вступлении в ЕС, и оба раза граждане голосовали против. В 1972 году 53,5% проголосовали против присоединения к Европейскому экономическому сообществу, а в 1994 году 52,2% высказались против вступления в Европейский союз.

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