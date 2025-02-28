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В США усомнились в прибыльности ресурсной сделки с Украиной, пишут СМИ

В США усомнились в прибыльности ресурсной сделки с Украиной, пишут СМИ - 28.02.2025, ПРАЙМ

В США усомнились в прибыльности ресурсной сделки с Украиной, пишут СМИ

Потенциальные проекты по разработке полезных ископаемых на Украине могут столкнуться с проблемами конкурентоспособности из-за доминирования китайского... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T17:16+0300

2025-02-28T17:16+0300

2025-02-28T17:16+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

washington post

владимир зеленский

китай

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Потенциальные проекты по разработке полезных ископаемых на Украине могут столкнуться с проблемами конкурентоспособности из-за доминирования китайского производства. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника Белого дома, комментируя возможное соглашение между США и Украиной, предоставляющее Штатам доступ к украинским ископаемым.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем визите Владимира Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося украинских ресурсов, включая редкоземельные металлы. Трамп выразил уверенность, что сделка позволит США вернуть вложенные в киевский режим средства и получать прибыль в будущем."Новые проекты (по добыче и обработке полезных ископаемых - ред.) сложно сделать экономически выгодными, когда китайское производство удерживает цены на низком уровне", - пишет издание ссылаясь на бывшего чиновника Белого дома Алекса Жакеза, работавшего в сфере промышленности. Жакез отмечает наличие значительных запасов полезных ископаемых в мире, однако за пределами Китая наблюдается недостаточное развитие новых производственных мощностей. Washington Post подчеркивает, что точный объем полезных ископаемых на Украине пока не установлен, а их добыча и переработка потребуют создания масштабной новой инфраструктуры, что может оказаться экономически нецелесообразным.Издание со ссылкой на некоторых экспертов также напомнило, что Трамп ранее проявлял интерес к природным ресурсам Афганистана, однако это не привело к их разработке.

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сша, украина, дональд трамп, washington post, владимир зеленский, китай