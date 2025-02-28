https://1prime.ru/20250228/rossija-855334911.html

В России введут запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

В России введут запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним - 28.02.2025, ПРАЙМ

В России введут запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вводится в России с 1 марта, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T02:21+0300

2025-02-28T02:21+0300

2025-02-28T02:21+0300

общество

россия

москва

московская область

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855334911.jpg?1740698508

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вводится в России с 1 марта, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ("Единая Россия"). "С 1 марта вводится запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. А если молодой человек или девушка не смогут или откажутся, то коммерсант обязан, в свою очередь, отказать в продаже", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что закон позволяет регионам самостоятельно запрещать торговлю безалкогольными энергетическими напитками в школах, больницах, спортивных учреждениях, музеях и театрах. "Всё это — логичное продолжение курса на защиту детей от разнообразных ядов. Напомню, ужесточили наказание за продажу табака и никотинсодержащей продукции — вейпов. Энергетики и взрослыми, и детьми часто воспринимаются неправильно. Это даже не газировка, которая тоже не очень полезна, или кофе — это ударная доза кофеина, которая может оказать непредсказуемый эффект на растущий организм", - добавил он. Парламентарий рассказал, что есть случаи, когда приходилось прибегать к помощи врачей после пары банок энергетика. "Подростки покупают их просто так — кто вместо алкоголя, чтобы "быть крутым", кто хочет "взбодриться" после бессонной ночи. Итогом бывает вызов скорой помощи, ранний старт серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркты в 20 лет. Дети об этом не задумываются — к сожалению, как и многие родители", - считает Толмачев. Он посоветовал не употреблять энергетики и взрослым, а вместо этого беречь сердце, высыпаться и больше отдыхать. "На региональном уровне в 65 субъектах Федерации уже были приняты подобные ограничения. Регионы самостоятельно, осознанно регулировали сферу. Можно сказать, что Госдума поддержала на федеральном уровне призыв с мест", - подчеркнул депутат. По его словам, следующий шаг — межфракционный законопроект, который установит штрафы за нарушения: до 50 тысяч рублей для физлиц, до 200 — для должностных и до полумиллиона — для юрлиц, на который правительство уже дало положительное заключение. "Добавлю, что Московская область давно ввела запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, штрафы могли доходить до 150 тысяч. В разных регионах существовали разные санкции, и теперь всё приводим к единой федеральной норме", - заключил Толмачев.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, московская область, госдума, единая россия