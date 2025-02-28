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Россия в январе импортировала из Японии шоколада почти в три раза больше
Россия в январе импортировала из Японии шоколада почти в три раза больше - 28.02.2025, ПРАЙМ
Россия в январе импортировала из Японии шоколада почти в три раза больше
Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T03:16+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы.
По итогам января этого года Москва купила у Токио продуктов из шоколада на 86,8 тысячи долларов (13,562 миллиона иен), что в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года. При этом за месяц прирост поставок составил почти 8%.
В основном РФ импортировала из Японии шоколадки, шоколадные батончики и конфеты с начинкой - на 41,1 тысячи долларов (6,426 миллиона иен) и конфеты без начинки - на 37,3 тысячи (5,830 иен). Еще было закуплено других видов продуктов с содержанием какао на 7,1 тысячи долларов (1,105 миллиона иен) и какао-порошка - на 1,3 тысячи долларов (201 тысяча иен).
Россия в общем японском экспорте шоколадных сладостей заняла 13-е место. В лидерах оказались: Гонконг - 1,7 миллиона долларов (263,9 миллиона иен), США - 1,4 миллиона долларов (215,7 миллиона иен) и Китай - 650,7 тысячи долларов (101,7 миллиона иен).
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бизнес, россия, москва, япония, токио
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Токио
Россия в январе импортировала из Японии шоколада почти в три раза больше
Россия в январе импортировала из Японии шоколада почти в три раза больше, чем год назад
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы.
По итогам января этого года Москва купила у Токио продуктов из шоколада на 86,8 тысячи долларов (13,562 миллиона иен), что в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года. При этом за месяц прирост поставок составил почти 8%.
В основном РФ импортировала из Японии шоколадки, шоколадные батончики и конфеты с начинкой - на 41,1 тысячи долларов (6,426 миллиона иен) и конфеты без начинки - на 37,3 тысячи (5,830 иен). Еще было закуплено других видов продуктов с содержанием какао на 7,1 тысячи долларов (1,105 миллиона иен) и какао-порошка - на 1,3 тысячи долларов (201 тысяча иен).
Россия в общем японском экспорте шоколадных сладостей заняла 13-е место. В лидерах оказались: Гонконг - 1,7 миллиона долларов (263,9 миллиона иен), США - 1,4 миллиона долларов (215,7 миллиона иен) и Китай - 650,7 тысячи долларов (101,7 миллиона иен).