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Россия сократила импорт напитков из Японии почти в четыре раза

Россия сократила импорт напитков из Японии почти в четыре раза - 28.02.2025, ПРАЙМ

Россия сократила импорт напитков из Японии почти в четыре раза

Январский импорт Россией напитков из Японии сократился почти в четыре раза, по сравнению с январем прошлого года, при этом число товарных позиций сократилось с... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T04:16+0300

2025-02-28T04:16+0300

2025-02-28T04:16+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Январский импорт Россией напитков из Японии сократился почти в четыре раза, по сравнению с январем прошлого года, при этом число товарных позиций сократилось с шести до двух, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы. Москва в январе этого года приобрела у Токио различных напитков лишь на 18,9 тысячи долларов (2,96 миллиона иен), что в 3,8 раза меньше, чем в январе прошлого года. Это стало минимумом с января 2001 года. В январе Россия купила у Японии лишь два вида товарных позиций против шести в прошлом январе: воду с различными подсластителями и ароматизаторами, с газом и без - на 15,3 тысячи долларов (2,4 миллиона иен), а также солодовое пиво - на 3,6 тысячи долларов (561 тысячи иен). В прошлом январе кроме сладкой воды и пива из Японии в РФ приезжали напитки на основе сои (сюда относят, например, альтернативное молоко), сакэ и крепкий алкоголь. На фоне такого сильного падения РФ в общем объеме экспорта Японией напитков опустилась на 16-е с 9-го места, которое занимала в прошлом январе. В лидерах января 2025 года оказались Нидерланды - 4 миллиона долларов (620,6 миллиона иен), Франция - 2,4 миллиона долларов (370,1 миллиона иен) и Великобритания- 690,8 тысячи долларов (107,9 миллиона иен).

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