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Россия не оставит без ответа 25-й пакет санкций против Японии, заявил посол - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Россия не оставит без ответа 25-й пакет санкций против Японии, заявил посол
Россия не оставит без ответа 25-й пакет санкций против Японии, заявил посол - 28.02.2025, ПРАЙМ
Россия не оставит без ответа 25-й пакет санкций против Японии, заявил посол
Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T06:32+0300
2025-02-28T06:32+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
токио
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ТОКИО, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Японией и СССР. "Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу. Данный шаг администрации Сигэру Исибы, предпринятый накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов", - отметил посол. Последний пакет против России Япония ввела 10 января. Согласно ему, заморозка активов вводится в отношении 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из России. Кроме того, запрещается экспорт в отношении 22 организаций из России, а также в отношении 31 компании из Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, был расширен на 334 наименования. "Что касается наших контрмер, то мы неоднократно предупреждали Токио: враждебные действия в любом случае не останутся без реакции. При этом мы не стремимся "играть на публику" и избегаем формального подхода по принципу "ответ ради ответа". Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям. Целый ряд шагов на этом направлении уже сделан и, безусловно, такая работа будет продолжена", - заявил посол Николай Ноздрев. Советский Союз и Япония 20 января 1925 года подписали совместную конвенцию об основных принципах взаимоотношений. Эта дата считается началом установления дипломатических отношений между СССР и Японией. С февраля того же года была начата работа полномочного представительства Советского Союза в Японии.
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россия, мировая экономика, япония, токио, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Токио, РФ
06:32 28.02.2025
 
Россия не оставит без ответа 25-й пакет санкций против Японии, заявил посол

Посол Ноздрев: Россия не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций

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ТОКИО, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Японией и СССР.
"Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу. Данный шаг администрации Сигэру Исибы, предпринятый накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов", - отметил посол.
Последний пакет против России Япония ввела 10 января. Согласно ему, заморозка активов вводится в отношении 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из России. Кроме того, запрещается экспорт в отношении 22 организаций из России, а также в отношении 31 компании из Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, был расширен на 334 наименования.
"Что касается наших контрмер, то мы неоднократно предупреждали Токио: враждебные действия в любом случае не останутся без реакции. При этом мы не стремимся "играть на публику" и избегаем формального подхода по принципу "ответ ради ответа". Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям. Целый ряд шагов на этом направлении уже сделан и, безусловно, такая работа будет продолжена", - заявил посол Николай Ноздрев.
Советский Союз и Япония 20 января 1925 года подписали совместную конвенцию об основных принципах взаимоотношений. Эта дата считается началом установления дипломатических отношений между СССР и Японией. С февраля того же года была начата работа полномочного представительства Советского Союза в Японии.
 
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