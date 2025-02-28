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Российский рынок акций падает на последних торгах зимы

Российский рынок акций падает на последних торгах зимы - 28.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает на последних торгах зимы

Российский рынок акций заметно снижается во второй половине основных торгов пятницы, продолжая компенсировать рост, достигнутый с середины месяца, следует из... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:50+0300

2025-02-28T15:50+0300

2025-02-28T15:50+0300

экономика

рынки

мосбиржа

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снижается во второй половине основных торгов пятницы, продолжая компенсировать рост, достигнутый с середины месяца, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.32 мск падает на 2,07%, до 3 165,8 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,5%, до 1 205,88 пункта. "Индекс Мосбиржи продолжает снижение в сторону закрытия гэпа (компенсации значительного роста в предыдущие дни - ред.)", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Сейчас если участники рынка не видят ежедневно позитивных новостных заголовков, то продажи в акциях активизируются, добавляет он. ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах снижения стоимости - акции НМТП (-3,1%), расписки Ozon (-3,08%), акции АФК "Система" (-2,95%), "Магнита" (-2,61%), "Московского кредитного банка" (-2,2%), ММК (-2,05%). А в лидерах роста котировок – акции "Вуш Холдинга" (+2,9%). "Акции "Вуш Холдинга" дорожают в преддверии повышения спроса на услуги компании, так как выручка компании на этом фоне начнет резко расти. В текущем году сезон кикшеринга может начаться на несколько недель раньше, чем обычно, из-за теплой погоды в европейской части России, поэтому прогнозы прибыли "Вуша" за первый квартал можно пересматривать в сторону повышения", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также заметно дорожают акции "Алросы" (+2,47%,), "Абрау Дюрсо" (+2,38%), "Норникеля" (+1,52%), а также "Аэрофлота" (+1,83%). Цена акций "Аэрофлота" перешла к росту после новостей о возможных переговорах о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США. ПРОГНОЗЫ "Учитывая традиционную осторожность отечественных инвесторов перед выходными, я полагаю, что индекс Мосбиржи завершит в заметном минусе сегодняшнюю торговую сессию. При этом в начале марта негативная тенденция на рынке может продолжиться, а ближайшей целью снижения для индикатора видится отметка 3060 пунктов, с закрытием гэпа от 13 февраля", - считает Игорь Додонов из ФГ "Финам". "Ожидаем, что это (закрытие гэпа - ред.) вполне может случится на следующее неделе", - добавляет Ефанов. Впрочем, с началом весны возможна и обратная тенденция. "Если на выходных не произойдет какого-либо негатива, в понедельник ситуация на сырьевых рынках будет не слишком плохой, а рубль удержится от укрепления, скорее всего, индекс Мосбиржи попытается развить по меньшей мере более солидный коррекционный отскок с ближайшей целью в районе 3250–3260 пунктов", - считает Бабин. В то же время не добавляет оптимизма и очередная волна снижения нефтяных цен, что усугубляется завышенным курсом рубля, который не спешит возвращаться на более низкие уровни, экономически оправданные с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров, заключает он.

https://1prime.ru/20250228/aktsii-855351243.html

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рынки, мосбиржа