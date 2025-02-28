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"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T21:49+0300
2025-02-28T21:49+0300
2025-02-28T21:49+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
сделка
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки". "Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.Ранее Трамп отметил, что сделка по минералам между США и Украиной принесет "много денег"."Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов", - заявил Трамп в отношении сделки США и Украины по правам на природные ресурсы Украины, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
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дональд трамп, владимир зеленский, сделка
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, сделка
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум
Трамп заявил Зеленскому, что либо тот пойдет на сделку, либо США "умывают руки"
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки".
"Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Ранее Трамп отметил, что сделка по минералам между США и Украиной принесет "много денег".
"Темная глава": Зеленский решился на отчаянный шаг
"Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов", - заявил Трамп в отношении сделки США и Украины по правам на природные ресурсы Украины, передают журналисты пресс-пула Белого дома.