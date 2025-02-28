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"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум - 28.02.2025, ПРАЙМ
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"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T21:49+0300
2025-02-28T21:49+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
сделка
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки". "Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.Ранее Трамп отметил, что сделка по минералам между США и Украиной принесет "много денег"."Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов", - заявил Трамп в отношении сделки США и Украины по правам на природные ресурсы Украины, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
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дональд трамп, владимир зеленский, сделка
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, сделка
21:49 28.02.2025
 
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум

Трамп заявил Зеленскому, что либо тот пойдет на сделку, либо США "умывают руки"

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки".
"Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Ранее Трамп отметил, что сделка по минералам между США и Украиной принесет "много денег".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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"Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов", - заявил Трамп в отношении сделки США и Украины по правам на природные ресурсы Украины, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскийсделка
 
 
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