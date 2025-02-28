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Ресурсная сделка между Украиной и США не состоялась, сообщили в Белом доме

Ресурсная сделка между Украиной и США не состоялась, сообщили в Белом доме - 28.02.2025, ПРАЙМ

Ресурсная сделка между Украиной и США не состоялась, сообщили в Белом доме

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам не было подписано, сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря американского... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:10+0300

2025-02-28T22:10+0300

2025-02-28T22:11+0300

политика

сша

украина

сделка

редкоземельные элементы

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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам не было подписано, сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря американского президента."Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не подписано", – говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250228/sdelka-855364429.html

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сша, украина, сделка, редкоземельные элементы