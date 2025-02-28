https://1prime.ru/20250228/serbiya-855356529.html
Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве
Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве - 28.02.2025, ПРАЙМ
Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве
Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:51+0300
2025-02-28T16:51+0300
2025-02-28T16:51+0300
политика
россия
сербия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74da437e129a0e273cd145ad23d74697.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник. "От вооруженных сил, у нас есть почетный караул", - сказал собеседник агентства. Источник также заявил, что их участие подтверждено. "Да, подтверждено", - сказали агентству.
https://1prime.ru/20250221/tramp-855151459.html
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_63cc5fe906d85095c5515c05104afabf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, общество
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Общество
Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве
Источник РИА Новости: Сербия может направить почетный караул на парад 9 мая в РФ
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"От вооруженных сил, у нас есть почетный караул", - сказал собеседник агентства.
Источник также заявил, что их участие подтверждено.
"Да, подтверждено", - сказали агентству.
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая, утверждает журнал Point