https://1prime.ru/20250228/serbiya-855356529.html

Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве

Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве - 28.02.2025, ПРАЙМ

Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве

Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T16:51+0300

2025-02-28T16:51+0300

2025-02-28T16:51+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник. "От вооруженных сил, у нас есть почетный караул", - сказал собеседник агентства. Источник также заявил, что их участие подтверждено. "Да, подтверждено", - сказали агентству.

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