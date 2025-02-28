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Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве
Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве - 28.02.2025, ПРАЙМ
Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве
Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:51+0300
2025-02-28T16:51+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник. "От вооруженных сил, у нас есть почетный караул", - сказал собеседник агентства. Источник также заявил, что их участие подтверждено. "Да, подтверждено", - сказали агентству.
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россия, сербия, общество
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Общество
16:51 28.02.2025
 
Сербия планирует направить почетный караул на парад 9 мая в Москве

Источник РИА Новости: Сербия может направить почетный караул на парад 9 мая в РФ

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"От вооруженных сил, у нас есть почетный караул", - сказал собеседник агентства.
Источник также заявил, что их участие подтверждено.
"Да, подтверждено", - сказали агентству.
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