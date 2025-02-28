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Шойгу оценил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая
Шойгу оценил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая - 28.02.2025, ПРАЙМ
Шойгу оценил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая
Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю, двустороннее сотрудничество является образцовым, заявил... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T12:09+0300
2025-02-28T12:09+0300
2025-02-28T12:09+0300
политика
китай
сергей шойгу
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ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю, двустороннее сотрудничество является образцовым, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира.Шойгу также добавил, что Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договорённостями и нацелена на их углубление. Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин держит на контроле реализацию достигнутых с председателем Китая Си Цзиньпином договорённостей по широкому кругу вопросов.
https://1prime.ru/20250221/lukashenko-855132573.html
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китай, сергей шойгу
Политика, КИТАЙ, Сергей Шойгу
Шойгу оценил беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая
Шойгу: отношения между России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне
ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю, двустороннее сотрудничество является образцовым, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира.
Шойгу также добавил, что Россия чрезвычайно дорожит достигнутыми с Китаем договорённостями и нацелена на их углубление. Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин держит на контроле реализацию достигнутых с председателем Китая Си Цзиньпином договорённостей по широкому кругу вопросов.
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