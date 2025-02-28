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Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки
Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки - 28.02.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки
Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T20:02+0300
2025-02-28T20:03+0300
экономика
владимир путин
закон
штраф
незаконные действия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием перевозчиков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях указывается, что водителям на территории России за использование транспортных средств для перевозок грузов и пассажиров, принадлежащих иностранным перевозчикам, грозит административный штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Вместе с тем договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает постепенную либерализацию перевозок между государствами-членами союза. Таким образом, новый закон уточняет меру административной ответственности за нарушения при каботажных автоперевозках, прописывая в нем отдельно положение о перевозчиках из стран ЕАЭС. Так, осуществление каботажных автомобильных перевозок, по-прежнему, влечет наложение административного штрафа на водителя от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Исключение - каботажные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из стран-членов ЕАЭС. При этом вводится отдельная норма об ответственности за нарушения иностранными перевозчиками из какой-либо страны ЕАЭС требований законодательства РФ в сфере каботажных автомобильных перевозок грузов. В данном случае предусмотрен административный штраф на водителя грузового транспортного средства в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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владимир путин, закон, штраф, незаконные действия
Экономика, Владимир Путин, закон, штраф, незаконные действия
20:02 28.02.2025 (обновлено: 20:03 28.02.2025)
 
Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки

Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкБольшегрузный транспорт
Большегрузный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием перевозчиков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях указывается, что водителям на территории России за использование транспортных средств для перевозок грузов и пассажиров, принадлежащих иностранным перевозчикам, грозит административный штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Вместе с тем договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает постепенную либерализацию перевозок между государствами-членами союза. Таким образом, новый закон уточняет меру административной ответственности за нарушения при каботажных автоперевозках, прописывая в нем отдельно положение о перевозчиках из стран ЕАЭС.
Так, осуществление каботажных автомобильных перевозок, по-прежнему, влечет наложение административного штрафа на водителя от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Исключение - каботажные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из стран-членов ЕАЭС.
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При этом вводится отдельная норма об ответственности за нарушения иностранными перевозчиками из какой-либо страны ЕАЭС требований законодательства РФ в сфере каботажных автомобильных перевозок грузов. В данном случае предусмотрен административный штраф на водителя грузового транспортного средства в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
 
ЭкономикаВладимир Путинзаконштрафнезаконные действия
 
 
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