https://1prime.ru/20250228/shtraf-855362826.html

Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки

Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки - 28.02.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о штрафах за неправомерные каботажные автоперевозки

Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T20:02+0300

2025-02-28T20:02+0300

2025-02-28T20:03+0300

экономика

владимир путин

закон

штраф

незаконные действия

https://cdnn.1prime.ru/img/76525/02/765250222_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_86620ea1594dccd4fa753d74a9f3cca7.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием перевозчиков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях указывается, что водителям на территории России за использование транспортных средств для перевозок грузов и пассажиров, принадлежащих иностранным перевозчикам, грозит административный штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Вместе с тем договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает постепенную либерализацию перевозок между государствами-членами союза. Таким образом, новый закон уточняет меру административной ответственности за нарушения при каботажных автоперевозках, прописывая в нем отдельно положение о перевозчиках из стран ЕАЭС. Так, осуществление каботажных автомобильных перевозок, по-прежнему, влечет наложение административного штрафа на водителя от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Исключение - каботажные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из стран-членов ЕАЭС. При этом вводится отдельная норма об ответственности за нарушения иностранными перевозчиками из какой-либо страны ЕАЭС требований законодательства РФ в сфере каботажных автомобильных перевозок грузов. В данном случае предусмотрен административный штраф на водителя грузового транспортного средства в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20250225/shtraf-855203717.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, закон, штраф, незаконные действия