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Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News - 28.02.2025, ПРАЙМ
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News
Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T21:59+0300
2025-02-28T21:59+0300
2025-02-28T22:01+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры
сделка
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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщает в пятницу телеканал Fox News. По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней - подписание сделки по украинским природным ресурсам. "Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится", – сообщили в эфире журналисты телеканала. Также сообщается, что автомобиль Зеленского уже ожидает у западного крыла Белого дома, однако сам он пока не покинул здание. "По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать", – передает телеканал.
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дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сделка
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, сделка
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News
Fox News: Трамп выгнал Зеленского после перепалки, сделка по минералам отменена
ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщает в пятницу телеканал Fox News.
По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней - подписание сделки по украинским природным ресурсам.
"Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится", – сообщили в эфире журналисты телеканала.
Также сообщается, что автомобиль Зеленского уже ожидает у западного крыла Белого дома, однако сам он пока не покинул здание.
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум
"По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать", – передает телеканал.