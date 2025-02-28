Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News - 28.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250228/skandal-855365656.html
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News - 28.02.2025, ПРАЙМ
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News
Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T21:59+0300
2025-02-28T22:01+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщает в пятницу телеканал Fox News. По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней - подписание сделки по украинским природным ресурсам. "Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится", – сообщили в эфире журналисты телеканала. Также сообщается, что автомобиль Зеленского уже ожидает у западного крыла Белого дома, однако сам он пока не покинул здание. "По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать", – передает телеканал.
https://1prime.ru/20250228/sdelka-855364429.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сделка
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, сделка
21:59 28.02.2025 (обновлено: 22:01 28.02.2025)
 
Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News

Fox News: Трамп выгнал Зеленского после перепалки, сделка по минералам отменена

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщает в пятницу телеканал Fox News.
По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней - подписание сделки по украинским природным ресурсам.
"Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится", – сообщили в эфире журналисты телеканала.
Также сообщается, что автомобиль Зеленского уже ожидает у западного крыла Белого дома, однако сам он пока не покинул здание.
Флаг США
"Либо сделка, либо США умывают руки". Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум
21:49
"По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать", – передает телеканал.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскийпереговорысделка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала