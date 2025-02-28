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Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News

Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News - 28.02.2025, ПРАЙМ

Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме, сообщил Fox News

Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T21:59+0300

2025-02-28T21:59+0300

2025-02-28T22:01+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

переговоры

сделка

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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, сообщает в пятницу телеканал Fox News. По данным телеканала, напряженная дискуссия в публичном пространстве привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней - подписание сделки по украинским природным ресурсам. "Белый дом подтвердил, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки не состоится", – сообщили в эфире журналисты телеканала. Также сообщается, что автомобиль Зеленского уже ожидает у западного крыла Белого дома, однако сам он пока не покинул здание. "По нашим данным, президент Трамп попросил Зеленского уехать", – передает телеканал.

https://1prime.ru/20250228/sdelka-855364429.html

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дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сделка