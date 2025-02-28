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Медведчук назвал сделку Киева с Вашингтоном стартом для раздела Украины

Медведчук назвал сделку Киева с Вашингтоном стартом для раздела Украины - 28.02.2025, ПРАЙМ

Медведчук назвал сделку Киева с Вашингтоном стартом для раздела Украины

Соглашение по редкоземельным металлам с США положило начало раздела Украины, процесс которого запустил Владимир Зеленский, он пытается активно продать страну,... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T09:53+0300

2025-02-28T09:53+0300

2025-02-28T09:53+0300

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Соглашение по редкоземельным металлам с США положило начало раздела Украины, процесс которого запустил Владимир Зеленский, он пытается активно продать страну, поскольку шансов на существование у нее не осталось, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности – начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой. Есть известный анекдот, когда капитан корабля радирует судоходной компании: "SOS! Корабль тонет, спасите!", а оттуда радиограмма: "Спасибо за информацию – корабль продаем". Зеленский уже с 2024 года активно пытается продать Украину оптом и в розницу, поскольку понимает, что шансов у нее не осталось", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Зеленский продавая залежи под землей, совершенно не думает о жизни обычных граждан. Он хотел всех перехитрить, однако сам же попал в ловушку, считает Медведчук, попадая в руки президента США Дональда Трампа, который будет диктовать ему условия, какие захочет. Как отмечает политик, у Зеленского в реальности нет тех ископаемых, о которых он заявляет. По состоянию на 25 апреля 2023 года, согласно официальным данным, оценена общая стоимость полезных ископаемых Украины в 14,8 триллиона долларов. Общий объем полезных ископаемых на уровне 111 миллиарда тонн. Медведчук добавил, что общая стоимость полезных залежей ископаемых на уже неподконтрольных территориях Украины достигает не менее 12,4 триллиона долларов, и это на апрель 2023 года. РФ контролирует 63% угольных месторождений Украины, 11% нефтяных и 20% газовых. Кроме того, на подконтрольных России территориях находится 42% месторождений металлов и 33% редкоземельных и других важных материалов, в том числе лития. В этих цифрах учтены как неподконтрольные до 24 февраля 2022 года территории, так и те, что перешли под контроль РФ после этой даты. Кроме того, перешли под контроль Российской Федерации 41 месторождение угля, 27 природного газа, 14 пропана, 9 нефти, 6 железной руды, 2 титановой руды, 2 циркониевой руды, 1 стронция, 1 лития, 1 урана и 1 золота. "Политика Зеленского уже привела к огромным потерям основного энергоносителя страны – каменного угля. После 24 февраля под контроль РФ перешло 41 месторождение угля. Всего РФ контролирует 63% угольных месторождений, территории Украины 1991 года. Доказанные запасы угля на Украине составляют около 33,873 миллиарда тонн, или 3,9% мировых запасов. Наибольшие доказанные запасы каменного угля сконцентрированы в Донецком угольном бассейне (площадь около 50 тысяч км³ в пределах Украины)", - отмечает Медведчук. Ситуация с природным газом и нефтью на Украине тоже ухудшается. После 24 февраля перешли под контроль РФ 27 месторождений природного газа, 14 пропана и 9 месторождений нефти. Всего Россия контролирует 11% месторождений нефти территории Украины 1991 года, 42% месторождений металлов и 33% редкоземельных и других важных материалов, в том числе лития. "Таким образом, Зеленский пытается продать, в основном, те ресурсы, над которыми он уже утратил контроль. Он рассчитывал, что Трамп подобной примитивной хитрости не заметит. Для Зеленского важна ситуация, когда ему без счета дают деньги, а он их списывает на войну. Но Трамп в такую игру играть отказывается. Он требует от Украины вернуть те деньги, которые Зеленский потратил на войну, что для нелегитимного является полнейшей неожиданностью. Именно поэтому вопрос о редкоземельных металлах плавно перешел в вопрос об ископаемых вообще, а потом перекинулся на инфраструктуру – порты, электростанции, железные дороги и многое другое", - продолжает председатель совета движения "Другая Украина" По его словам, получив оставшиеся ископаемые, порты и электростанции, американским управляющим нужно будет сотрудничать с Россией, только тогда это все будет давать прибыль. И Россия, если будут выполнены ее условия мира, пойдет на эти проекты с американцами. Украина в этом сотрудничестве лишняя. "В данном случае это бывшее государственное образование лишено всякого смысла. Американцам не просто все равно, какой флаг будет висеть рядом с их собственностью, им выгоднее иметь дело со стабильной Россией, чем с истеричной попрошайкой. Поэтому признание за РФ новых территорий вопрос экономически мотивированный, в США это поняли, скоро поймут и в Европе. И территорий этих будет намного больше, чем сейчас, поэтому процесс возвращения исторически русских земель только начался, и будет активно продолжаться", - заключил Медведчук.

https://1prime.ru/20250227/korruptsiya-855318949.html

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общество , украина, владимир зеленский, сша