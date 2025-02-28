https://1prime.ru/20250228/ssha-855351680.html

"Большая история XXI века". Глава Госдепа признался, чего США хотят от РФ

"Большая история XXI века". Глава Госдепа признался, чего США хотят от РФ - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Большая история XXI века". Глава Госдепа признался, чего США хотят от РФ

Соединенные Штаты не могут позволить Российской Федерации стать "постоянным младшим партнером" Китая, с показной откровенностью заявил в беседе с американским... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T14:37+0300

2025-02-28T14:37+0300

2025-02-28T14:38+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не могут позволить Российской Федерации стать "постоянным младшим партнером" Китая, с показной откровенностью заявил в беседе с американским ультраконсервативным изданием Breitbart News госсекретарь США Марко Рубио. Таким образом он прокомментировал вопрос о мотивации Вашингтона в его попытке сблизиться с Москвой и урегулировать украинский конфликт.По словам государственного секретаря, Белый дом стремится ослабить связи России и Китая, не сея раскол между ними как странами-обладателями ядерным оружием."Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их (РФ - прим. ред.) от отношений с китайцами", — отметил Рубио."Недавние объятия Дональда Трампа с Россией рассматриваются некоторыми аналитиками как попытка разделить Москву и Пекин, так называемый "Никсон наоборот". Историческая поездка президента Ричарда Никсона в Китай 53 года назад подорвала глобальное влияние России, приблизила Пекин к Вашингтону и отдалила от Кремля, что изменило международный баланс сил на десятилетия", – пишет Bloomberg.Хотя правительство Си Цзиньпина похвалило Россию за проведение переговоров с Вашингтоном о прекращении конфликта на Украине, пока неясно, что такая оттепель означает для Пекина, добавляет агентство. Китайский лидер и Владимир Путин объявили о дружбе "без границ" за несколько дней до начала конфликта в феврале 2022 года и объединились в противостоянии с Америкой на мировой арене.Вместе с тем он признал, что еще большее сближение Москвы и Пекина могут создать существенные проблемы для Соединенных Штатов, если Россия станет "постоянным младшим партнером" Китая и будет сталкивать две ядерные державы с США."Мы можем оказаться в ситуации, когда Россия, даже если она захочет улучшить отношения с США, не сможет этого сделать, потому что стала полностью зависимой от китайцев, потому что мы их отрезали… Для нас лучший исход — это иметь отношения", — заявил госсекретарь.Он назвал США и Китая "большой историей 21 века", подчеркнув, что у Соединенных Штатов всегда будут разногласия и конфронтация и с КНР, и с Россией - именно поэтому исключительно важно поддерживать отношения с обеими могущественными странами.Говоря же о прежне политике США, он заявил: "Я думаю, что мы утратили понятие зрелости и здравомыслия в дипломатических отношениях".

https://1prime.ru/20250225/rubio-855250452.html

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марк рубио, сша, россия, китай