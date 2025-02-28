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Глава ВТБ рассказал, когда ожидает снижения ключевой ставки - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250228/stavka-855339725.html
Глава ВТБ рассказал, когда ожидает снижения ключевой ставки
Глава ВТБ рассказал, когда ожидает снижения ключевой ставки - 28.02.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ рассказал, когда ожидает снижения ключевой ставки
ВТБ видит основания для снижения ключевой ставки Банка России до 19% и, возможно, даже ниже, во второй половине года, скорее всего, в четвертом квартале, с... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T09:21+0300
2025-02-28T09:21+0300
экономика
банки
финансы
андрей костин
втб
банк россия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВТБ видит основания для снижения ключевой ставки Банка России до 19% и, возможно, даже ниже, во второй половине года, скорее всего, в четвертом квартале, с учетом того, что инфляция в России приближается к пику, сообщил глава банка Андрей Костин. "Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22%. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8%", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24". "Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может даже, и несколько ниже", - спрогнозировал глава ВТБ. По мнению Костина, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании (кроме специальных ипотечных программ), в корпоративном кредитовании ожидается замедление темпов. "У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 году", - подчеркнул Костин. Во вторник Банк России сообщил, что корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на 1 триллион рублей после снижения на 0,1 триллиона рублей (на 0,2%) в декабре. В информационно-аналитическом материале регулятора "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2025 года" отмечается, что речи о кредитном сжатии не идет – лишь о нормализации темпов роста. ЦБ в середине февраля повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее.
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банки, финансы, андрей костин, втб, банк россия, центральные банки, рф
Экономика, Банки, Финансы, Андрей Костин, ВТБ, банк Россия, центральные банки, РФ
09:21 28.02.2025
 
Глава ВТБ рассказал, когда ожидает снижения ключевой ставки

Костин: снижение ключевой ставки ЦБ до 19% или ниже возможно во втором полугодии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. ВТБ видит основания для снижения ключевой ставки Банка России до 19% и, возможно, даже ниже, во второй половине года, скорее всего, в четвертом квартале, с учетом того, что инфляция в России приближается к пику, сообщил глава банка Андрей Костин.
"Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22%. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7-8%", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года – и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале – мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может даже, и несколько ниже", - спрогнозировал глава ВТБ.
По мнению Костина, обвального падения кредитования не будет. Небольшое снижение прогнозируется в розничном кредитовании (кроме специальных ипотечных программ), в корпоративном кредитовании ожидается замедление темпов.
"У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель в 4% в 2026 году", - подчеркнул Костин.
Во вторник Банк России сообщил, что корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на 1 триллион рублей после снижения на 0,1 триллиона рублей (на 0,2%) в декабре. В информационно-аналитическом материале регулятора "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2025 года" отмечается, что речи о кредитном сжатии не идет – лишь о нормализации темпов роста.
ЦБ в середине февраля повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Глава Сбербанка рассказал, когда ожидает снижения ключевой ставки
Вчера, 12:53
 
ЭкономикаБанкиФинансыАндрей КостинВТБбанк Россияцентральные банкиРФ
 
 
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