https://1prime.ru/20250228/sud-855343644.html
Суд запретил "дочке" Linde судиться с "Русхимальянсом" за рубежом
Суд запретил "дочке" Linde судиться с "Русхимальянсом" за рубежом - 28.02.2025, ПРАЙМ
Суд запретил "дочке" Linde судиться с "Русхимальянсом" за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерней структуры немецкой инжиниринговой компании Linde) вести с ним судебные разбирательства за рубежом, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда пока не опубликованы. Иск "Русхимальянса" принят к производству 5 декабря 2024 года. Согласно материалам дела, иск заявлен о запрете Linde Holdings Netherlands продолжать любые разбирательства в судах Нидерландов против этой российской компании. Также "Русхимальянс" просит арбитражный суд Петербурга запретить ответчику инициировать новые разбирательства и приводить в исполнение "в любом государстве" любые арбитражные (третейские) решения. В иске заявлено и требование о взыскании неустойки в размере около 669,7 миллиона евро и 30,7 миллиарда рублей на случай нарушения соответствующего запрета арбитражного суда Петербурга при вынесении решения в пользу "Русхимальянса". Ранее компания Linde Holdings Netherlands вошла в число структур Linde, c которых арбитражный суд Санкт-Петербурга в октябре солидарно взыскал в пользу "Русхимальянса" более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 91 миллиарда рублей по текущему курсу). Тогда суд взыскал солидарно с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. убытки, включающие в себя более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро.
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россия, бизнес, русхимальянс, linde
РОССИЯ, Бизнес, Русхимальянс, Linde
Суд запретил "дочке" Linde судиться с "Русхимальянсом" за рубежом
Суд по иску "Русхимальянса" запретил "дочке" Linde судиться с ним за рубежом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерней структуры немецкой инжиниринговой компании Linde) вести с ним судебные разбирательства за рубежом, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела.
Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда пока не опубликованы. Иск "Русхимальянса" принят к производству 5 декабря 2024 года.
Согласно материалам дела, иск заявлен о запрете Linde Holdings Netherlands продолжать любые разбирательства в судах Нидерландов против этой российской компании. Также "Русхимальянс" просит арбитражный суд Петербурга запретить ответчику инициировать новые разбирательства и приводить в исполнение "в любом государстве" любые арбитражные (третейские) решения.
В иске заявлено и требование о взыскании неустойки в размере около 669,7 миллиона евро и 30,7 миллиарда рублей на случай нарушения соответствующего запрета арбитражного суда Петербурга при вынесении решения в пользу "Русхимальянса".
Ранее компания Linde Holdings Netherlands вошла в число структур Linde, c которых арбитражный суд Санкт-Петербурга в октябре солидарно взыскал в пользу "Русхимальянса" более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 91 миллиарда рублей по текущему курсу).
Тогда суд взыскал солидарно с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. убытки, включающие в себя более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро.
Linde проиграла в апелляции дело о взыскании в пользу "Русхимальянса"