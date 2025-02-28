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Госдума рассмотрит проект блокировки онлайн-продаж табака

Госдума рассмотрит проект блокировки онлайн-продаж табака - 28.02.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проект блокировки онлайн-продаж табака

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать сайты, занимающиеся онлайн-продажей табачных... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T14:53+0300

2025-02-28T14:53+0300

2025-02-28T14:53+0300

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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать сайты, занимающиеся онлайн-продажей табачных изделий, во внесудебном порядке. Рассмотрение запланировано на 5 марта, согласно информации из думской электронной базы.Данный законопроект был повторно внесен на рассмотрение в июне 2024 года, после того как часть депутатов отозвала свои подписи под первоначальной версией."Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона № 650932-8 "О внесении изменений в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в первом чтении… Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы на 5 марта 2025 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в документе. Правительство в своем отзыве, размещенном в думской электронной базе, выразило поддержку законопроекту при условии доработки с учетом замечаний ко второму чтению.Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают на успешный механизм внесудебной блокировки сайтов, предлагающих алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ. Предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, с целью противодействия розничной продаже этих товаров.Авторы проекта отмечают, что действующие правила, регулирующие продажу алкоголя, не обязывают владельцев сайтов выявлять и пресекать распространение предложений о продаже табачных изделий. В результате, контент не выявляется, а процедура его удаления через Роспотребнадзор и Роскомнадзор занимает значительное время.Блокировка интернет-сайта за предложения о продаже табачной продукции через суд занимает от трех месяцев, как отмечается в пояснительной записке.Авторы законопроекта предлагают использовать механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже табачную продукцию, аналогичный применяемому к онлайн-продаже алкоголя.

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