https://1prime.ru/20250228/tekhnologii-855353659.html
РФ предложила G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий
РФ предложила G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий - 28.02.2025, ПРАЙМ
РФ предложила G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий
Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T15:38+0300
2025-02-28T15:38+0300
2025-02-28T15:38+0300
технологии
финансы
антон силуанов
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе мероприятий на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне. "Предлагаем "Группе 20" рассмотреть возможность координации использования новых технологий в финансировании инфраструктурных проектов", – сказал Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте Минфина РФ. "Это могут быть платформенные решения и инновационные инструменты, такие как цифровые финансовые активы, которые могли бы выпускать многосторонние банки развития. Доступность и простота регулирования делает выпуск ЦФА источником быстрого привлечения капитала", - отметил Силуанов.
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технологии, финансы, антон силуанов
Технологии, Финансы, Антон Силуанов
РФ предложила G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий
Силуанов: предлагаем G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе мероприятий на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне.
"Предлагаем "Группе 20" рассмотреть возможность координации использования новых технологий в финансировании инфраструктурных проектов", – сказал Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте Минфина РФ.
"Это могут быть платформенные решения и инновационные инструменты, такие как цифровые финансовые активы, которые могли бы выпускать многосторонние банки развития. Доступность и простота регулирования делает выпуск ЦФА источником быстрого привлечения капитала", - отметил Силуанов.
Силуанов назвал ключевой источник роста экономики в ближайшей перспективе