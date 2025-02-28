https://1prime.ru/20250228/tekhnologii-855353659.html

РФ предложила G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий

РФ предложила G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий - 28.02.2025, ПРАЙМ

РФ предложила G20 финансировать инфраструктуру с помощью новых технологий

Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:38+0300

2025-02-28T15:38+0300

2025-02-28T15:38+0300

технологии

финансы

антон силуанов

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия предлагает рассмотреть финансирование инфраструктурных проектов с помощью новых технологий, например цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе мероприятий на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне. "Предлагаем "Группе 20" рассмотреть возможность координации использования новых технологий в финансировании инфраструктурных проектов", – сказал Силуанов, его слова приводятся в материалах на сайте Минфина РФ. "Это могут быть платформенные решения и инновационные инструменты, такие как цифровые финансовые активы, которые могли бы выпускать многосторонние банки развития. Доступность и простота регулирования делает выпуск ЦФА источником быстрого привлечения капитала", - отметил Силуанов.

https://1prime.ru/20250228/siluanov-855353498.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, антон силуанов