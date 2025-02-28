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Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны

Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны - 28.02.2025, ПРАЙМ

Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны

Ассоциация "Узтекстильпром" и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) обсудили вопросы совместного экспорта... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:26+0300

2025-02-28T13:26+0300

2025-02-28T13:26+0300

экономика

бизнес

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 фев - ПРАЙМ. Ассоциация "Узтекстильпром" и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) обсудили вопросы совместного экспорта текстильной продукции в третьи страны, сообщает пресс-служба ассоциации. По данным пресс-службы, первый заместитель председателя ассоциации Мирмухсин Султанов и председатель Союзлегпрома Андрей Разбродин на встрече в Москве рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия. "Основной целью встречи стало проведение встреч с руководителями крупных предприятий текстильной промышленности, обсуждение вопросов экспорта в третьи страны и определение дальнейших шагов", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале ассоциации. Российская сторона также внесла предложения о налаживании кооперационных партнерских отношений между узбекскими и российскими предприятиями и решении вопросов, связанных с углублением сотрудничества, добавили в пресс-службе. В 2022 году "Узтекстильпром" и Союзлегпром подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий также обмен опытом, содействие и поддержку развития текстильных предприятий Узбекистана и России. Ранее "Узтекстильпром" сообщал, что предприятия текстильной отрасли Узбекистана планировали увеличить экспорт своей продукции в Россию в 2024 году на 15% по сравнению с 2023 годом, до 1,5 миллиардов долларов. В структуре поставок 45% приходится на хлопчатобумажную пряжу, остальное – готовая продукция и ткани.

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узбекистан

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бизнес, россия, узбекистан