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СМИ узнали о запасах тория в КНР, которых хватит на десятки тысяч лет

СМИ узнали о запасах тория в КНР, которых хватит на десятки тысяч лет - 28.02.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о запасах тория в КНР, которых хватит на десятки тысяч лет

Запасов тория в горнодобывающем районе Баян-Обо на севере Китая достаточно для того, чтобы обеспечивать КНР энергией в течение 60 тысяч лет, пишет издание South | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T16:58+0300

2025-02-28T16:58+0300

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китай

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ПЕКИН, 28 фев - ПРАЙМ. Запасов тория в горнодобывающем районе Баян-Обо на севере Китая достаточно для того, чтобы обеспечивать КНР энергией в течение 60 тысяч лет, пишет издание South China Morning Post. Горнодобывающий район Баян-Обо, который находится в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, способен дать один миллион тонн тория, пишет издание, со ссылкой на исследование, опубликованное ранее в китайском журнале Geological Review, "Это достаточно для того, чтобы обеспечить Китай топливом в течение 60 000 лет", - пишет издание со ссылкой на "оценки ученых". "Более века страны ведут войны из-за ископаемого топлива. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами", — приводит издание слова геолога из Пекина, пожелавшего сохранить анонимность. Торий, представляющий собой серебристый металл, вырабатывает в 200 раз больше энергии, чем уран. Издание отмечает, что в отличие от урановых реакторов, ториевые реакторы на расплавленной соли (TMSR) небольшие, не требуют водяного охлаждения и производят минимальное количество долгоживущих радиоактивных отходов. Как пишет издание, в 2024 году Китай одобрил строительство первой в мире электростанции TMSR в пустыне Гоби. Газета отмечает, что точная оценка запасов тория в Китае остается засекреченной из-за правил национальной безопасности.

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китай, промышленость, залежи