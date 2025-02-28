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Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины
Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины - 28.02.2025, ПРАЙМ
Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины
Заявления президента США Дональда Трампа в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отрезвили Европу по вопросу дальнейшей поддержке... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:43+0300
2025-02-28T10:43+0300
политика
украина
сша
европа
дональд трамп
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявления президента США Дональда Трампа в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отрезвили Европу по вопросу дальнейшей поддержке Украины, поскольку американский лидер отверг его просьбы усилить помощь Киеву, сообщает издание Politico. В четверг Стармер выступил на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме. Газета отмечает, что Трампа "не тронул" отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США к военной поддержке Украины. По мнению Politico, Стармер, осознавая, что Трамп отклонил просьбы предоставить "гарантии безопасности" для Украины, просил чего-то меньшего, например, хотя бы приверженности США поддержке европейских усилий по будущей военной помощи Киеву. Тем не менее Трамп ответил нет на все это. "Такая жесткая позиция стала отрезвляющим предварительным сигналом для европейских союзников, надеющихся на благоприятный момент перед визитом Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу", - пишет издание. Отмечается, что, возможно, наибольшим беспокойством для Стармера и других союзников по НАТО стало "безразличие" президента к вопросу о том, будут ли США включаться в военные действия, если британские войска подвергнутся нападению на Украине. При этом издание приводит слова британских чиновников, сообщивших, что Стармер планировал попросить Трампа о "воздушном наблюдении и обеспечении прикрытия с воздуха" в случае начала нового вооруженного конфликта на Украине.
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украина, сша, европа, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп
10:43 28.02.2025
 
Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины

Politico: Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил ЕС по вопросу Украины

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВстреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявления президента США Дональда Трампа в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отрезвили Европу по вопросу дальнейшей поддержке Украины, поскольку американский лидер отверг его просьбы усилить помощь Киеву, сообщает издание Politico.
В четверг Стармер выступил на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.
Газета отмечает, что Трампа "не тронул" отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США к военной поддержке Украины. По мнению Politico, Стармер, осознавая, что Трамп отклонил просьбы предоставить "гарантии безопасности" для Украины, просил чего-то меньшего, например, хотя бы приверженности США поддержке европейских усилий по будущей военной помощи Киеву. Тем не менее Трамп ответил нет на все это.
"Такая жесткая позиция стала отрезвляющим предварительным сигналом для европейских союзников, надеющихся на благоприятный момент перед визитом Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу", - пишет издание.
Отмечается, что, возможно, наибольшим беспокойством для Стармера и других союзников по НАТО стало "безразличие" президента к вопросу о том, будут ли США включаться в военные действия, если британские войска подвергнутся нападению на Украине.
При этом издание приводит слова британских чиновников, сообщивших, что Стармер планировал попросить Трампа о "воздушном наблюдении и обеспечении прикрытия с воздуха" в случае начала нового вооруженного конфликта на Украине.
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10:41
 
ПолитикаУКРАИНАСШАЕВРОПАДональд Трамп
 
 
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