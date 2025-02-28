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"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому

"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп концентрируется на развитии ситуации с переговорами по Украине, и если для выгоды потребуется сменить риторику в отношении Владимира | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T11:24+0300

2025-02-28T11:24+0300

2025-02-28T11:31+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп концентрируется на развитии ситуации с переговорами по Украине, и если для выгоды потребуется сменить риторику в отношении Владимира Зеленского, он это сделает, независимо от того, является ли тот "диктатором". Такое мнение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее Трамп критиковал Зеленского, называя его "диктатором без выборов" и обвиняя в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Однако 27 февраля Трамп заявил, что "не может поверить", что называл Зеленского диктатором, отметив, что их отношения стали немного "раздражающими"."...Ему все равно, какой Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах Соединенных Штатов будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию, независимо от заявлений, которые сделает Дональд Трамп", - сказал Ярыгин в разговоре с РИА Новости. Эксперт добавил, что президент США не считает свои заявления обязательными для политики, а лишь сигнализирует об изменении ситуации, которое не должно вызывать удивления."Сегодня сказал одно, завтра сказал другое, потому что, видимо, по мнению его и мнению тех людей, которые ведут переговоры сейчас, им выгоднее, чтобы Зеленский оставался на той должности, на которой принимают решения", - добавил Ярыгин. Эксперт отметил, что Трамп действует ситуативно, поэтому не стоит придавать большого значения его заявлениям, даже если они кажутся положительными для России в контексте урегулирования конфликта на Украине."Если его советники, те, кто принимает участие в переговорном процессе, скажут, что нужно разговаривать с этим лицом, значит Соединенные Штаты снизят градус атаки на самого Зеленского", - заключил Ярыгин. Ранее Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.

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украина, сша, вашингтон, дональд трамп