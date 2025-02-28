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"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому - 28.02.2025, ПРАЙМ
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"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому
"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп концентрируется на развитии ситуации с переговорами по Украине, и если для выгоды потребуется сменить риторику в отношении Владимира | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T11:24+0300
2025-02-28T11:31+0300
политика
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп концентрируется на развитии ситуации с переговорами по Украине, и если для выгоды потребуется сменить риторику в отношении Владимира Зеленского, он это сделает, независимо от того, является ли тот "диктатором". Такое мнение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее Трамп критиковал Зеленского, называя его "диктатором без выборов" и обвиняя в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Однако 27 февраля Трамп заявил, что "не может поверить", что называл Зеленского диктатором, отметив, что их отношения стали немного "раздражающими"."...Ему все равно, какой Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах Соединенных Штатов будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию, независимо от заявлений, которые сделает Дональд Трамп", - сказал Ярыгин в разговоре с РИА Новости. Эксперт добавил, что президент США не считает свои заявления обязательными для политики, а лишь сигнализирует об изменении ситуации, которое не должно вызывать удивления."Сегодня сказал одно, завтра сказал другое, потому что, видимо, по мнению его и мнению тех людей, которые ведут переговоры сейчас, им выгоднее, чтобы Зеленский оставался на той должности, на которой принимают решения", - добавил Ярыгин. Эксперт отметил, что Трамп действует ситуативно, поэтому не стоит придавать большого значения его заявлениям, даже если они кажутся положительными для России в контексте урегулирования конфликта на Украине."Если его советники, те, кто принимает участие в переговорном процессе, скажут, что нужно разговаривать с этим лицом, значит Соединенные Штаты снизят градус атаки на самого Зеленского", - заключил Ярыгин. Ранее Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
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украина, сша, вашингтон, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
11:24 28.02.2025 (обновлено: 11:31 28.02.2025)
 
"Ему все равно". Эксперт высказался об отношении Трампа к Зеленскому

Ярыгин: ради выгоды в переговорах по Украине Трамп готов сменить риторику

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп концентрируется на развитии ситуации с переговорами по Украине, и если для выгоды потребуется сменить риторику в отношении Владимира Зеленского, он это сделает, независимо от того, является ли тот "диктатором". Такое мнение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Ранее Трамп критиковал Зеленского, называя его "диктатором без выборов" и обвиняя в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Однако 27 февраля Трамп заявил, что "не может поверить", что называл Зеленского диктатором, отметив, что их отношения стали немного "раздражающими".
"...Ему все равно, какой Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах Соединенных Штатов будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию, независимо от заявлений, которые сделает Дональд Трамп", - сказал Ярыгин в разговоре с РИА Новости.
Эксперт добавил, что президент США не считает свои заявления обязательными для политики, а лишь сигнализирует об изменении ситуации, которое не должно вызывать удивления.
"Сегодня сказал одно, завтра сказал другое, потому что, видимо, по мнению его и мнению тех людей, которые ведут переговоры сейчас, им выгоднее, чтобы Зеленский оставался на той должности, на которой принимают решения", - добавил Ярыгин.
Эксперт отметил, что Трамп действует ситуативно, поэтому не стоит придавать большого значения его заявлениям, даже если они кажутся положительными для России в контексте урегулирования конфликта на Украине.
"Если его советники, те, кто принимает участие в переговорном процессе, скажут, что нужно разговаривать с этим лицом, значит Соединенные Штаты снизят градус атаки на самого Зеленского", - заключил Ярыгин.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
Трамп на встрече с премьером Британии отрезвил Европу по вопросу Украины
10:43
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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