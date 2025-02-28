https://1prime.ru/20250228/tramp-855352548.html
СМИ: Трамп скорее считает ЕС врагом, чем союзником
СМИ: Трамп скорее считает ЕС врагом, чем союзником - 28.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп скорее считает ЕС врагом, чем союзником
Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T15:07+0300
2025-02-28T15:07+0300
2025-02-28T15:07+0300
политика
ес
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e20d59ca9c5f25d922183e1cb0a0998f.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета Pais со ссылкой на источник. По данным газеты, Трамп в среду заявил о том, что ЕС был создан для того, чтобы "докучать" США, и эти слова вызвали беспокойство в союзе. Газета отмечает, что слова Трампа выражают презрение, которое он показал по отношению к европейским институтам на фоне торговой войны с блоком, которая "варится на медленном огне". "Каждый раз появляются больше признаков того, что Трамп теперь не считает ЕС своим союзником, а скорее - врагом", - заявил Pais неназванный источник из Брюсселя. Газета также описывает реакции европейских лидеров в ответ на слова Трампа о ЕС. По словам издания, большинство в Брюсселе оставили критику Трампа за закрытыми дверями. В частности, Pais упомянула реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что ЕС "не собирается никого осуждать". "Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь", - добавил газете неназванный дипломат. Президент США Дональд Трамп в ранее заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
https://1prime.ru/20250228/london-855344858.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a36452426633cc159da03185a696c4e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп скорее считает ЕС врагом, чем союзником
Pais: Трамп больше не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета Pais со ссылкой на источник.
По данным газеты, Трамп в среду заявил о том, что ЕС был создан для того, чтобы "докучать" США, и эти слова вызвали беспокойство в союзе. Газета отмечает, что слова Трампа выражают презрение, которое он показал по отношению к европейским институтам на фоне торговой войны с блоком, которая "варится на медленном огне".
"Каждый раз появляются больше признаков того, что Трамп теперь не считает ЕС своим союзником, а скорее - врагом", - заявил Pais неназванный источник из Брюсселя.
Газета также описывает реакции европейских лидеров в ответ на слова Трампа о ЕС. По словам издания, большинство в Брюсселе оставили критику Трампа за закрытыми дверями. В частности, Pais упомянула реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что ЕС "не собирается никого осуждать".
"Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь", - добавил газете неназванный дипломат.
Президент США Дональд Трамп в ранее заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
Лондон применил к Трампу "оружие массового соблазнения", пишут СМИ