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СМИ: Трамп скорее считает ЕС врагом, чем союзником

СМИ: Трамп скорее считает ЕС врагом, чем союзником - 28.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп скорее считает ЕС врагом, чем союзником

Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:07+0300

2025-02-28T15:07+0300

2025-02-28T15:07+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не видит в ЕС союзника, а скорее считает врагом страны, каждый раз появляется множество признаков этого, утверждает испанская газета Pais со ссылкой на источник. По данным газеты, Трамп в среду заявил о том, что ЕС был создан для того, чтобы "докучать" США, и эти слова вызвали беспокойство в союзе. Газета отмечает, что слова Трампа выражают презрение, которое он показал по отношению к европейским институтам на фоне торговой войны с блоком, которая "варится на медленном огне". "Каждый раз появляются больше признаков того, что Трамп теперь не считает ЕС своим союзником, а скорее - врагом", - заявил Pais неназванный источник из Брюсселя. Газета также описывает реакции европейских лидеров в ответ на слова Трампа о ЕС. По словам издания, большинство в Брюсселе оставили критику Трампа за закрытыми дверями. В частности, Pais упомянула реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что ЕС "не собирается никого осуждать". "Мы должны заниматься педагогикой, но не подливая масла в огонь", - добавил газете неназванный дипломат. Президент США Дональд Трамп в ранее заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.

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ес, сша, дональд трамп