https://1prime.ru/20250228/tramp-855357709.html

"Особые отношения". Запад лишился последних иллюзий по поводу США

"Особые отношения". Запад лишился последних иллюзий по поводу США - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Особые отношения". Запад лишился последних иллюзий по поводу США

Великобритания напрасно тешит себя иллюзиями по поводу "особых отношений" с Соединенными Штатами. Такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T17:18+0300

2025-02-28T17:18+0300

2025-02-28T17:18+0300

политика

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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Великобритания напрасно тешит себя иллюзиями по поводу "особых отношений" с Соединенными Штатами. Такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прервал выступление британского премьера Кира Стармера. Как только тот заговорил о Канаде, глава Белого дома бесцеремонно заявил: "Этого достаточно", - и тем сам оборвал Стармера буквально на полуслове."Краткое изложение заблуждений Великобритании относительно "особых отношений". Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп", — отметил норвежский профессор.Ранее британское издание Telegraph передавала, что Великобритания и Маврикий достигли консенсуса по соглашению. При этом в публикации говорилось, что Стармер торопился заключить сделку, чтобы успеть это сделать до официального вступления Трампа в должность президента США. Как пояснили авторы статьи, премьер-министр боялся, что Трамп выступает против соглашения. Позже в статье газеты Guardian говорилось, что Великобритания не планирует заключать соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос до возвращения Трампа в Белый дом.

https://1prime.ru/20250228/tramp-855352548.html

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кир стармер, дональд трамп, великобритания, сша