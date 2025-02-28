https://1prime.ru/20250228/tramp-855365327.html

Трамп сделал ряд заявлений после перепалки с Зеленским

Трамп сделал ряд заявлений после перепалки с Зеленским - 28.02.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал ряд заявлений после перепалки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T21:40+0300

2025-02-28T21:40+0300

2025-02-28T21:43+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

заявление

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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры. "Нам будет очень сложно вести дела в такой манере", - отметил Трамп после напряженного обмена репликами с Зеленским.Также Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение."Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы (узнать) без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Поведение Зеленского в Белом доме он назвал проявлением неуважения."Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", - заявил Трамп.

https://1prime.ru/20250228/zelenskiy-855365454.html

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дональд трамп, владимир зеленский, заявление