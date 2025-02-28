https://1prime.ru/20250228/tramp-855365327.html
Трамп сделал ряд заявлений после перепалки с Зеленским
Трамп сделал ряд заявлений после перепалки с Зеленским - 28.02.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал ряд заявлений после перепалки с Зеленским
Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T21:40+0300
2025-02-28T21:40+0300
2025-02-28T21:43+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
заявление
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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры. "Нам будет очень сложно вести дела в такой манере", - отметил Трамп после напряженного обмена репликами с Зеленским.Также Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение."Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы (узнать) без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Поведение Зеленского в Белом доме он назвал проявлением неуважения."Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", - заявил Трамп.
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дональд трамп, владимир зеленский, заявление
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, заявление
Трамп сделал ряд заявлений после перепалки с Зеленским
Трамп после перепалки с Зеленским: будет сложно вести дела в такой манере
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры.
"Нам будет очень сложно вести дела в такой манере", - отметил Трамп после напряженного обмена репликами с Зеленским.
Также Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение.
"Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы (узнать) без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Reuters: Зеленский покинул Белый дом после перепалки с Трампом
Поведение Зеленского в Белом доме он назвал проявлением неуважения.
"Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", - заявил Трамп.