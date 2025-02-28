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Трамп заявил, что Путин прошел с ним "чертовски тяжелые времена"

Трамп заявил, что Путин прошел с ним "чертовски тяжелые времена" - 28.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Путин прошел с ним "чертовски тяжелые времена"

Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин якобы столкнулся с серьезным давлением во время его предыдущего президентского срока... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:56+0300

2025-02-28T22:56+0300

2025-02-28T22:56+0300

политика

дональд трамп

заявление

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин якобы столкнулся с серьезным давлением во время его предыдущего президентского срока из-за расследований, инициированных Демократической партией, о якобы имевших место связях республиканца с РФ. "Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией – ред.)," – предположил Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Расследование о связях Трампа с Россией проводил спецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора между Трампом и Москвой выявлено не было, однако демократы продолжали обвинять республиканца в якобы тайных договоренностях с Кремлем. Американский лидер также сделал утверждение, что Москва якобы не уважала предыдущие администрации США. "Они нарушали (перемирие) при Байдене, потому что не уважали его. Они не уважали Обаму. Они уважают меня," – сказал он, не приведя доказательств своим словам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В феврале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливал ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины власти в Донецке и Луганске начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ещё на тот момент в статусе самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил о признании суверенитета ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Глава государства объяснил позицию тем, что те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме силового. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

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дональд трамп, заявление, владимир путин