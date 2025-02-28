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МВФ заявил, что достиг с Киевом предварительного соглашения о новом транше

МВФ заявил, что достиг с Киевом предварительного соглашения о новом транше - 28.02.2025, ПРАЙМ

МВФ заявил, что достиг с Киевом предварительного соглашения о новом транше

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу заявил, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), достиг с Киевом... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:43+0300

2025-02-28T22:43+0300

2025-02-28T22:50+0300

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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу заявил, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. "МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по седьмому пересмотру четырехлетней программы EFF на сумму 15,5 миллиардов долларов США. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ и в соответствии с потребностями платежного баланса, Украина, как ожидается, получит около 0,4 млрд долларов США, в результате чего общий объем выплат по программе составит 10,1 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении фонда. На прошлой недели миссия МВФ начала переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра в рамках EFF. Как анонсировала 6 февраля директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра кредитной программы. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) более чем вдвое меньший объем средств в предстоящем транше в рамках кредитной программы, чем планировалось ранее, следует из заявления организации.Новый транш на 400 миллионов долларов более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. Ранее в феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.В распространенном в пятницу релизе МВФ не приводится информации, по какой причине фонд решил пересмотреть объем выделяемых средств, значительно сократив предстоящие выплаты Киеву.В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

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мвф, транш, украина