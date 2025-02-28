https://1prime.ru/20250228/transh-855366900.html
МВФ заявил, что достиг с Киевом предварительного соглашения о новом транше
МВФ заявил, что достиг с Киевом предварительного соглашения о новом транше - 28.02.2025, ПРАЙМ
МВФ заявил, что достиг с Киевом предварительного соглашения о новом транше
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу заявил, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), достиг с Киевом... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T22:43+0300
2025-02-28T22:43+0300
2025-02-28T22:50+0300
экономика
мвф
транш
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу заявил, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов. "МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по седьмому пересмотру четырехлетней программы EFF на сумму 15,5 миллиардов долларов США. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ и в соответствии с потребностями платежного баланса, Украина, как ожидается, получит около 0,4 млрд долларов США, в результате чего общий объем выплат по программе составит 10,1 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении фонда. На прошлой недели миссия МВФ начала переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра в рамках EFF. Как анонсировала 6 февраля директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра кредитной программы. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) более чем вдвое меньший объем средств в предстоящем транше в рамках кредитной программы, чем планировалось ранее, следует из заявления организации.Новый транш на 400 миллионов долларов более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. Ранее в феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.В распространенном в пятницу релизе МВФ не приводится информации, по какой причине фонд решил пересмотреть объем выделяемых средств, значительно сократив предстоящие выплаты Киеву.В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
https://1prime.ru/20250228/vvp-855366086.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, транш, украина
Экономика, МВФ, транш, УКРАИНА
МВФ заявил, что достиг с Киевом предварительного соглашения о новом транше
МВФ: с Киевом достигнуто предварительное соглашение о новом транше на $400 млн
ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу заявил, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.
"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по седьмому пересмотру четырехлетней программы EFF на сумму 15,5 миллиардов долларов США. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ и в соответствии с потребностями платежного баланса, Украина, как ожидается, получит около 0,4 млрд долларов США, в результате чего общий объем выплат по программе составит 10,1 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении фонда.
На прошлой недели миссия МВФ начала переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра в рамках EFF. Как анонсировала 6 февраля директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра кредитной программы.
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
В МВФ спрогнозировали снижение ВВП Украины в 2025 году
Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) более чем вдвое меньший объем средств в предстоящем транше в рамках кредитной программы, чем планировалось ранее, следует из заявления организации.
Новый транш на 400 миллионов долларов более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. Ранее в феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.
В распространенном в пятницу релизе МВФ не приводится информации, по какой причине фонд решил пересмотреть объем выделяемых средств, значительно сократив предстоящие выплаты Киеву.
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.