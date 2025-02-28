https://1prime.ru/20250228/tsb-855344218.html
Денежная база России в узком определении уменьшилась на 0,31 процента
Денежная база России в узком определении уменьшилась на 0,31 процента - 28.02.2025, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении уменьшилась на 0,31 процента
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 21 февраля уменьшилась до 18,23 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 14 февраля, сообщил Банк России. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T11:19+0300
2025-02-28T11:19+0300
2025-02-28T11:19+0300
банк россии
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 21 февраля уменьшилась до 18,23 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 14 февраля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 56,6 миллиарда рублей, или на 0,31%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/20250227/tsb-855327337.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_d7fecd47fbc386857cde8ca0cc5f341f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы
Банк России, РОССИЯ, Финансы
Денежная база России в узком определении уменьшилась на 0,31 процента
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 14 по 21 февраля уменьшилась на 0,31%
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 21 февраля уменьшилась до 18,23 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 14 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 56,6 миллиарда рублей, или на 0,31%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ перечислил направления, на которых стоит сосредоточиться банкам в России