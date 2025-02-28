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Минсельхоз прокомментировал заявления СМИ о повышении цен на макароны - 28.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250228/tseny-855343326.html
Минсельхоз прокомментировал заявления СМИ о повышении цен на макароны
Минсельхоз прокомментировал заявления СМИ о повышении цен на макароны - 28.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз прокомментировал заявления СМИ о повышении цен на макароны
Цены на макаронные изделия в России стабильны, поставки импортной продукции находятся на незначительном уровне, сообщает Минсельхоз РФ. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T10:43+0300
2025-02-28T10:43+0300
экономика
бизнес
минсельхоз
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цены на макаронные изделия в России стабильны, поставки импортной продукции находятся на незначительном уровне, сообщает Минсельхоз РФ. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" писала, что итальянская компания макаронных изделий Barilla уведомила ритейлеров о повышении цен на импортный ассортимент на 15-30% с 1 марта. "Ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна. Рынок макаронных изделий в нашей стране отличается высокой степенью локализации. Импорт поставляется в незначительном объеме и в основном касается премиального сегмента", - говорится в сообщении ведомства. В министерстве отметили, что отпускные цены показывают околонулевую динамику и, по состоянию на 26 февраля, в среднем составляют 57,8 рубля за килограмм продукции. При этом вермишель за последний месяц подешевела у производителей на 5,3%. В розничной продаже цены на макароны с начала года снизились на 0,1%. "Выпуск данной продукции в России стабильно растет. Так, в 2024 году было произведено 1,5 миллиона тонн макаронных изделий, что на 9 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году. Положительная динамика наблюдается и в начале текущего года: в январе выпущено 120 тысяч тонн, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 8,3%", - заключили в Минсельхозе.
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бизнес, минсельхоз
Экономика, Бизнес, Минсельхоз
10:43 28.02.2025
 
Минсельхоз прокомментировал заявления СМИ о повышении цен на макароны

Минсельхоз: цены на макароны в России стабильны, доля импорта незначительна

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВ одном из магазинов Москвы. Пустые полки.
В одном из магазинов Москвы. Пустые полки. - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цены на макаронные изделия в России стабильны, поставки импортной продукции находятся на незначительном уровне, сообщает Минсельхоз РФ.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" писала, что итальянская компания макаронных изделий Barilla уведомила ритейлеров о повышении цен на импортный ассортимент на 15-30% с 1 марта.
"Ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна. Рынок макаронных изделий в нашей стране отличается высокой степенью локализации. Импорт поставляется в незначительном объеме и в основном касается премиального сегмента", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что отпускные цены показывают околонулевую динамику и, по состоянию на 26 февраля, в среднем составляют 57,8 рубля за килограмм продукции. При этом вермишель за последний месяц подешевела у производителей на 5,3%. В розничной продаже цены на макароны с начала года снизились на 0,1%.
"Выпуск данной продукции в России стабильно растет. Так, в 2024 году было произведено 1,5 миллиона тонн макаронных изделий, что на 9 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году. Положительная динамика наблюдается и в начале текущего года: в январе выпущено 120 тысяч тонн, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 8,3%", - заключили в Минсельхозе.
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
В России вырастут цены на импортные макароны
09:04
 
ЭкономикаБизнесМинсельхоз
 
 
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