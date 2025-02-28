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Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию
Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию - 28.02.2025, ПРАЙМ
Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию
Парламент Латвии концептуально поддержал поправки к закону, запрещающие организацию туристических поездок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T12:29+0300
2025-02-28T12:29+0300
политика
туризм
латвия
белоруссия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Парламент Латвии концептуально поддержал поправки к закону, запрещающие организацию туристических поездок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Сейма, высшего законодательного органа Латвии.Согласно предлагаемым изменениям, получившим концептуальную поддержку парламента, туристическим компаниям будет запрещено предлагать и предоставлять услуги, связанные с туристическими поездками в Россию и Белоруссию.Для окончательного принятия поправки, рассматриваемые как часть санкционного режима в отношении России и Белоруссии, должны пройти еще два чтения в латвийском парламенте.Несмотря на предостережения Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности Латвии, в 2024 году посетили Россию и Белоруссию около 2 тысяч граждан Латвии.В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что поездки в данные страны потенциально могут представлять угрозу "безопасности, здоровью и жизни" латвийских граждан.
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туризм, латвия, белоруссия
Политика, Туризм, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ
12:29 28.02.2025
 
Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию

Парламент Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛатвия
Латвия
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Парламент Латвии концептуально поддержал поправки к закону, запрещающие организацию туристических поездок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Сейма, высшего законодательного органа Латвии.
Согласно предлагаемым изменениям, получившим концептуальную поддержку парламента, туристическим компаниям будет запрещено предлагать и предоставлять услуги, связанные с туристическими поездками в Россию и Белоруссию.
Для окончательного принятия поправки, рассматриваемые как часть санкционного режима в отношении России и Белоруссии, должны пройти еще два чтения в латвийском парламенте.
Несмотря на предостережения Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности Латвии, в 2024 году посетили Россию и Белоруссию около 2 тысяч граждан Латвии.
В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что поездки в данные страны потенциально могут представлять угрозу "безопасности, здоровью и жизни" латвийских граждан.
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