https://1prime.ru/20250228/turizm-855349583.html
МЭР предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП
МЭР предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП - 28.02.2025, ПРАЙМ
МЭР предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП
Минэкономразвития РФ предлагает меры поддержки турбизнеса, пострадавшего от разлива мазута районах Краснодарского края, одна из них - перенос сроков уплаты... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:14+0300
2025-02-28T13:14+0300
2025-02-28T13:14+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает меры поддержки турбизнеса, пострадавшего от разлива мазута районах Краснодарского края, одна из них - перенос сроков уплаты страховых взносов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Несмотря на то, что окончательное решение Роспотребнадзором по летнему курортному сезону в пострадавшей зоне еще не принято, Минэкономразвития предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с первого-третьего кварталов 2025 года на конец 2025 года. Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне", – сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого привели в сообщении. В ведомстве уточнили, что по инициативе Минэкономразвития "Корпорацией МСП" запущена горячая линия поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Анапе или Темрюкском районе Краснодарского края и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС). Предприниматели могут получить информацию о специальных мерам поддержки и правовых вопросах, в том числе об отсрочке банковских платежей. "Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты имущественных налогов с первого-третьего кварталов 2025 года", - добавили в сообщении. А для крупных туристических инвестпроектов прорабатывается вопрос об освобождении от применения мер ответственности за неисполнение плана-графика реализации проектов, указывает пресс-служба. Уточняется, что на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края работают 1 223 организации и индивидуальных предпринимателей с видами экономической деятельности "туризм", в их числе гостиницы санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства и туроператоры. В декабре в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера. По данным Минтранса, первоначально в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
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бизнес, туризм, краснодарский край
Бизнес, Туризм, Краснодарский край
МЭР предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП
Минэк предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает меры поддержки турбизнеса, пострадавшего от разлива мазута районах Краснодарского края, одна из них - перенос сроков уплаты страховых взносов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Несмотря на то, что окончательное решение Роспотребнадзором по летнему курортному сезону в пострадавшей зоне еще не принято, Минэкономразвития предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с первого-третьего кварталов 2025 года на конец 2025 года. Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне", – сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого привели в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по инициативе Минэкономразвития "Корпорацией МСП" запущена горячая линия поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Анапе или Темрюкском районе Краснодарского края и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС). Предприниматели могут получить информацию о специальных мерам поддержки и правовых вопросах, в том числе об отсрочке банковских платежей.
"Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты имущественных налогов с первого-третьего кварталов 2025 года", - добавили в сообщении. А для крупных туристических инвестпроектов прорабатывается вопрос об освобождении от применения мер ответственности за неисполнение плана-графика реализации проектов, указывает пресс-служба.
Уточняется, что на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края работают 1 223 организации и индивидуальных предпринимателей с видами экономической деятельности "туризм", в их числе гостиницы санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства и туроператоры.
В декабре в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера. По данным Минтранса, первоначально в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы