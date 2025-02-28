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МЭР предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП

МЭР предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП - 28.02.2025, ПРАЙМ

МЭР предложил меры поддержки турбизнеса Краснодарского края в связи с ЧП

Минэкономразвития РФ предлагает меры поддержки турбизнеса, пострадавшего от разлива мазута районах Краснодарского края, одна из них - перенос сроков уплаты... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:14+0300

2025-02-28T13:14+0300

2025-02-28T13:14+0300

бизнес

туризм

краснодарский край

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает меры поддержки турбизнеса, пострадавшего от разлива мазута районах Краснодарского края, одна из них - перенос сроков уплаты страховых взносов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Несмотря на то, что окончательное решение Роспотребнадзором по летнему курортному сезону в пострадавшей зоне еще не принято, Минэкономразвития предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с первого-третьего кварталов 2025 года на конец 2025 года. Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне", – сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого привели в сообщении. В ведомстве уточнили, что по инициативе Минэкономразвития "Корпорацией МСП" запущена горячая линия поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Анапе или Темрюкском районе Краснодарского края и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (ЧС). Предприниматели могут получить информацию о специальных мерам поддержки и правовых вопросах, в том числе об отсрочке банковских платежей. "Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты имущественных налогов с первого-третьего кварталов 2025 года", - добавили в сообщении. А для крупных туристических инвестпроектов прорабатывается вопрос об освобождении от применения мер ответственности за неисполнение плана-графика реализации проектов, указывает пресс-служба. Уточняется, что на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края работают 1 223 организации и индивидуальных предпринимателей с видами экономической деятельности "туризм", в их числе гостиницы санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства и туроператоры. В декабре в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение два танкера. По данным Минтранса, первоначально в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

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бизнес, туризм, краснодарский край