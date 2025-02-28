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Ряду СМИ на Украине пришлось закрыться после остановки финансирования USAID

Ряду СМИ на Украине пришлось закрыться после остановки финансирования USAID - 28.02.2025, ПРАЙМ

Ряду СМИ на Украине пришлось закрыться после остановки финансирования USAID

Ряду украинских СМИ пришлось закрыться после прекращения финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), поскольку работа многих украинских... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T12:39+0300

2025-02-28T12:39+0300

2025-02-28T12:39+0300

украина

сша

usaid

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Ряду украинских СМИ пришлось закрыться после прекращения финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), поскольку работа многих украинских медиа зависит от американских спонсоров, признал соучредитель украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко. "Многие украинские СМИ очень зависят от финансирования USAID, и некоторым СМИ пришлось прекратить работу... Это оказало огромное влияние. Но моему медиа повезло, что они избежали этого по чистой случайности", - заявил Сидоренко в интервью изданию Euractiv, добавив, что последний раунд грантов USAID был отменен до того, как их удалось получить. Издание также приводит слова руководителя украинского института массовой информации Оксаны Романюк о том, что большее 80% СМИ на Украине могли сотрудничать с USAID. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

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