https://1prime.ru/20250228/ukraina-855349164.html

Украина потребует гарантии безопасности от ЕС после отказа США, пишут СМИ

Украина потребует гарантии безопасности от ЕС после отказа США, пишут СМИ - 28.02.2025, ПРАЙМ

Украина потребует гарантии безопасности от ЕС после отказа США, пишут СМИ

Украина потребует от стран Евросоюза предоставить ей комплекс гарантий безопасности после отказа США взять на себя подобные обязательства, сообщает издание... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:10+0300

2025-02-28T13:10+0300

2025-02-28T13:10+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Украина потребует от стран Евросоюза предоставить ей комплекс гарантий безопасности после отказа США взять на себя подобные обязательства, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванных украинских чиновников. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов. "Нежелание Дональда Трампа взять на себя какие-либо обязательства по безопасности Украины в рамках сделки по получению доступа к ее минеральным ресурсам побудило Киев задуматься о том, чтобы потребовать от европейских стран предоставить "сеть гарантий" (безопасности - ред.)", - говорится в публикации. Как отмечается, главной целью Украины будет обеспечение присутствия на своей территории европейского военного контингента при поддержке США. "Украинские чиновники ожидают, что США поддержат усилия Киева по поиску поддержки у других сторон, в том числе у Европы", - пишет издание. По данным Euractiv, требования Киева будут включать так называемые "мягкие" и "жесткие" гарантии безопасности. "Мягкие" гарантии, как утверждается, подразумевают, что иностранные компании, заинтересованные в инвестициях в Украину, будут лоббировать свои правительства в целях якобы "защиты от РФ". При этом в "мягком" варианте речь также будет идти об ускоренном вступлении Украины в ЕС. К "жестким" гарантиям безопасности, по данным издания, относится наращивание Украиной вооруженных сил, обеспечение членства в НАТО и привлечение европейских "миротворцев". По словам украинских чиновников, военных из стран ЕС предполагается разместить не на линии фронта, а на ключевых объектах инфраструктуры страны. Владимир Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://1prime.ru/20250228/ukraina-855347207.html

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украина, ес, нато, сша, киев