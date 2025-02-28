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Норвежская Kongsberg хочет открыть ракетное предприятие на Украине

Норвежская Kongsberg хочет открыть ракетное предприятие на Украине - 28.02.2025, ПРАЙМ

Норвежская Kongsberg хочет открыть ракетное предприятие на Украине

Норвежская военная фирма Kongsberg Defence & Aerospace ведет с властями в Киеве переговоры о создании совместного предприятия по производству ракет, оно может... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T15:03+0300

2025-02-28T15:03+0300

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украина

норвегия

бизнес

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Норвежская военная фирма Kongsberg Defence & Aerospace ведет с властями в Киеве переговоры о создании совместного предприятия по производству ракет, оно может быть запущено в ближайшие месяцы, заявил глава компании Эйрик Ли. В четверг норвежская газета VG сообщила, что вооруженные силы Норвегии получили от политиков "зеленый свет" на выделение почти 144 миллиардов долларов в течение следующих 12 лет в рамках крупнейшего в истории увеличения расходов на оборону. Издание отметило, что в ВС будет работать больше сотрудников, а инвестиции будут направлены в новые подводные лодки, фрегаты, типовые суда, средства ПВО и беспилотники. "Мы основываем компанию на Украине, находимся в тесном диалоге с промышленностью на Украине, чтобы основать совместное предприятие. Первый приоритет - это увеличить производство ракет для наших систем ПВО (NASAMS - ред.) на основе украинских технологий. Речь идет о массовом производстве ракет, то есть сотен. Мы рассчитываем основать совместные предприятия в (ближайшие - ред.) месяцы", - сказал Ли в интервью изданию Euractiv. Глава компании отметил, что по окончании конфликта Киев может стать одним из звеньев цепи поставок ракет для систем ПВО в западных странах. "Мы видим повышенный спрос в Европе, долгосрочное увеличение расходов на оборону. Мы получили много заказов, у нас сейчас скопилось рекордно много заказов", - подчеркнул Ли.

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украина, норвегия, бизнес