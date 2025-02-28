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В Раде спрогнозировали резкий скачок промышленной инфляции на Украине
В Раде спрогнозировали резкий скачок промышленной инфляции на Украине - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Раде спрогнозировали резкий скачок промышленной инфляции на Украине
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев прогнозирует в течение ближайших двух месяцев резкий скачок годовой промышленной инфляции на | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T16:49+0300
2025-02-28T16:49+0300
2025-02-28T16:49+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев прогнозирует в течение ближайших двух месяцев резкий скачок годовой промышленной инфляции на Украине, которая может достигнуть отметки в 40%. "В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обуславливая давление на потребительские цены (прямо через стоимость сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и опосредованно через стоимость оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его данным, промышленная инфляция в годовом измерении превысила 32% к январю 2024 года. Парламентарий отметил, что лидерами роста цен производителей с января 2024 года стали энергетика (53%), фармацевтика (35,9%) и пищевая промышленность (20,6%). Как сообщал 12 февраля Нацбанк Украины (НБУ), инфляция на Украине в январе 2025 года достигла 12,9% в годовом измерении и оказалась выше прогноза регулятора.
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украина, рада
В Раде спрогнозировали резкий скачок промышленной инфляции на Украине
Гетманцев: промышленная инфляция на Украине может взлететь до 40% за два месяца
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев прогнозирует в течение ближайших двух месяцев резкий скачок годовой промышленной инфляции на Украине, которая может достигнуть отметки в 40%.
"В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обуславливая давление на потребительские цены (прямо через стоимость сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и опосредованно через стоимость оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его данным, промышленная инфляция в годовом измерении превысила 32% к январю 2024 года. Парламентарий отметил, что лидерами роста цен производителей с января 2024 года стали энергетика (53%), фармацевтика (35,9%) и пищевая промышленность (20,6%).
Как сообщал 12 февраля Нацбанк Украины (НБУ), инфляция на Украине в январе 2025 года достигла 12,9% в годовом измерении и оказалась выше прогноза регулятора.
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