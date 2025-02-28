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США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News - 28.02.2025, ПРАЙМ
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США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News - 28.02.2025, ПРАЙМ
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News
Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T23:30+0300
2025-02-28T23:30+0300
политика
сша
usaid
украина
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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины. "Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями", – заявил один из источников телеканала в USAID.
https://1prime.ru/20250226/usaid-855276211.html
сша
украина
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сша, usaid, украина
Политика, США, USAID, УКРАИНА
23:30 28.02.2025
 
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News

NBC News: США сократили присутствие USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников

USAID больше не будет работать в РФ
USAID больше не будет работать в РФ
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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины.
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26 февраля, 16:11
"Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями", – заявил один из источников телеканала в USAID.
 
ПолитикаСШАUSAIDУКРАИНА
 
 
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