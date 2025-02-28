https://1prime.ru/20250228/usaid-855367544.html
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News - 28.02.2025, ПРАЙМ
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News
Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T23:30+0300
2025-02-28T23:30+0300
2025-02-28T23:30+0300
политика
сша
usaid
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/53/757285317_0:8:721:413_1920x0_80_0_0_adaac2d3193ef052025892eb70f61683.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины. "Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями", – заявил один из источников телеканала в USAID.
https://1prime.ru/20250226/usaid-855276211.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/53/757285317_80:0:639:419_1920x0_80_0_0_16a29518dad6a392f0832a79014d3698.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, usaid, украина
Политика, США, USAID, УКРАИНА
США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News
NBC News: США сократили присутствие USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников
ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины.
USAID потратило два миллиона долларов на дизайнерские ковры на Украине
"Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями", – заявил один из источников телеканала в USAID.