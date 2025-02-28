https://1prime.ru/20250228/usaid-855367544.html

США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News

США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News - 28.02.2025, ПРАЙМ

США сократили присутствие USAID на Украине, сообщил NBC News

Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T23:30+0300

2025-02-28T23:30+0300

2025-02-28T23:30+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 28 фев – ПРАЙМ. Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины. "Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями", – заявил один из источников телеканала в USAID.

https://1prime.ru/20250226/usaid-855276211.html

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