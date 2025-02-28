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ЦБ будет определять валюту для уставного капитала банков и страховщиков - 28.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ будет определять валюту для уставного капитала банков и страховщиков
ЦБ будет определять валюту для уставного капитала банков и страховщиков - 28.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ будет определять валюту для уставного капитала банков и страховщиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T20:19+0300
2025-02-28T20:20+0300
экономика
валюта
уставной капитал
банки
страховые компании
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия иностранным ограничительным мерам, а также дедолларизации российской экономики и стабилизации курса рубля. Согласно закону, совет директоров Банка России будет определять перечень видов иностранной валюты, которой можно оплачивать доли в уставном капитале кредитных организаций, страховщиков и НПФ. Также совет директоров ЦБ будет вправе определить максимальную долю уставного капитала этих организаций, которая может быть оплачена такой валютой. Таким образом, Банк России сможет ограничивать формирование уставного капитала банков, страховщиков и НПФ в валюте недружественных стран, пояснял в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно пояснительной записке, в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций предположительно могут вноситься валюты стран ЕАЭС и БРИКС. В настоящее время, помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия; в БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
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валюта, уставной капитал, банки, страховые компании
Экономика, валюта, уставной капитал, Банки, страховые компании
20:19 28.02.2025 (обновлено: 20:20 28.02.2025)
 
ЦБ будет определять валюту для уставного капитала банков и страховщиков

Закон: ЦБ будет определять валюту для уставного капитала банков и страховщиков

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия иностранным ограничительным мерам, а также дедолларизации российской экономики и стабилизации курса рубля.
Согласно закону, совет директоров Банка России будет определять перечень видов иностранной валюты, которой можно оплачивать доли в уставном капитале кредитных организаций, страховщиков и НПФ. Также совет директоров ЦБ будет вправе определить максимальную долю уставного капитала этих организаций, которая может быть оплачена такой валютой.
Таким образом, Банк России сможет ограничивать формирование уставного капитала банков, страховщиков и НПФ в валюте недружественных стран, пояснял в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
ЦБ перечислил направления, на которых стоит сосредоточиться банкам в России
Вчера, 17:59
Согласно пояснительной записке, в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций предположительно могут вноситься валюты стран ЕАЭС и БРИКС. В настоящее время, помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия; в БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия.
Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
 
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