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Российские виноделы получили четыре награды на конкурсе Terravino

Российские виноделы получили четыре награды на конкурсе Terravino - 28.02.2025, ПРАЙМ

Российские виноделы получили четыре награды на конкурсе Terravino

Российские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino, который завершился в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T00:30+0300

2025-02-28T00:30+0300

2025-02-28T00:30+0300

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - ПРАЙМ. Российские виноделы получили четыре высших награды в категории double gold на престижном международном дегустационном конкурсе Terravino, который завершился в четверг в Израиле, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград прошла в четверг вечером в центре винной культуры в Яффо на юге Тель-Авива. "От России была самая крупная историческая заявка - 113 вин от 22 виноделен. Наши вина получили 14 золотых медалей и четыре награды наивысшего достоинства double gold", - рассказала РИА Новости руководитель маркетинговых проектов Ассоциации виноградарей и виноделов России Оксана Быханова, которая представляла Россию в жюри конкурса. Российские вина также получили 25 серебряных медалей, что, по словам организаторов конкурса, является показателем, который значительно выше среднего. С 23 по 27 февраля в Тель-Авиве проходил 20-й международный винный дегустационный конкурс Terravino, в котором традиционно участвует Россия. Организатором участия в конкурсе от России выступает Национальное агентство маркетинга Российского вина ("НАМ российского вина"), при поддержке Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". В этом году от России была собрана крупнейшая коллективная заявка в истории участия в дегустационных винных конкурсах - в Израиле были представлены более сотни образцов от 22 виноделен Кубани, Долины Дона (Ростовская область), Крыма, Ставропольского края и Дагестана. В 2022 году российские вина на конкурсе Terravno завоевали 39 медалей, включая четыре - в категории double gold. Конкурс Terravino проводится ежегодно с 2006 года известным в Израиле центром винной культуры "Иш а-Анавим" (Grape Man) в Яффо и по стандартам и требованиям "Международной организации винограда и вина". К участию в конкурсе принимаются образцы из всех винодельческих регионов мира. В состав жюри входят известные виноделы, сомелье, винные журналисты и винные эксперты, в том числе обладатели квалификации Master of Wine.

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