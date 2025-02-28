https://1prime.ru/20250228/voyska-855347338.html
Великобритания против отправки войск США на Украину, пишет Politico
Великобритания против отправки войск США на Украину, пишет Politico - 28.02.2025, ПРАЙМ
Великобритания против отправки войск США на Украину, пишет Politico
Великобритания донесла до США, что не желает развертывания американских войск на Украине, сообщает издание Politico. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T12:44+0300
2025-02-28T12:44+0300
2025-02-28T12:44+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Великобритания донесла до США, что не желает развертывания американских войск на Украине, сообщает издание Politico. По данным издания, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел встречу в Госдепартаменте с советником президента США по Украине Китом Келлогом. Встреча продлилась 45 минут.По информации Politico, Лэмми и его команда сделали вывод, что отправка американских солдат на Украину является "красной линией" для США. В связи с этим Великобритания, как утверждается, предприняла согласованные усилия, чтобы подчеркнуть свое нежелание видеть американские войска в Украине.Ранее газета Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщила о тайных обсуждениях между Великобританией и Францией относительно возможной совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после завершения конфликта. При этом источники указывают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не полностью поддерживает эту инициативу, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею, ранее обсуждавшуюся с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.
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украина, великобритания, politico, дональд трамп, сша
Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Politico, Дональд Трамп, США
Великобритания против отправки войск США на Украину, пишет Politico
Politico: Британия донесла до США, что не хочет отправки американских войск на Украину
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Великобритания донесла до США, что не желает развертывания американских войск на Украине, сообщает издание Politico.
По данным издания, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел встречу в Госдепартаменте с советником президента США по Украине Китом Келлогом. Встреча продлилась 45 минут.
По информации Politico, Лэмми и его команда сделали вывод, что отправка американских солдат на Украину является "красной линией" для США. В связи с этим Великобритания, как утверждается, предприняла согласованные усилия, чтобы подчеркнуть свое нежелание видеть американские войска в Украине.
Ранее газета Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщила о тайных обсуждениях между Великобританией и Францией относительно возможной совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после завершения конфликта. При этом источники указывают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не полностью поддерживает эту инициативу, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею, ранее обсуждавшуюся с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп