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В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - 28.02.2025, ПРАЙМ
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В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
Разведывательная группа 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области, четыре диверсанта... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T04:07+0300
2025-02-28T04:07+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Разведывательная группа 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области, четыре диверсанта ликвидированы, еще два захвачены в плен, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в распоряжение РИА Новости передано и видео, снятое на месте уничтожения украинской ДРГ. В Минобороны РФ 27 февраля сообщали, что группировка войск "Север" российских ВС РФ освободила населенный пункт Никольский в Курской области.
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общество , россия, рф, москва, всу, минобороны рф, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ВСУ, Минобороны РФ, ВС РФ
04:07 28.02.2025
 
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

В Курской области уничтожили разведгруппу 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Разведывательная группа 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области, четыре диверсанта ликвидированы, еще два захвачены в плен, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в распоряжение РИА Новости передано и видео, снятое на месте уничтожения украинской ДРГ.
В Минобороны РФ 27 февраля сообщали, что группировка войск "Север" российских ВС РФ освободила населенный пункт Никольский в Курской области.
 
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