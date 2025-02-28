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В МВФ спрогнозировали снижение ВВП Украины в 2025 году

В МВФ спрогнозировали снижение ВВП Украины в 2025 году - 28.02.2025, ПРАЙМ

В МВФ спрогнозировали снижение ВВП Украины в 2025 году

Международный валютный фонд в пятницу заявил, что прогноз по экономическому развитию Украины остается "крайне неопределенным", ожидается снижение роста ВВП в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:13+0300

2025-02-28T22:13+0300

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ВАШИНГТОН, 28 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в пятницу заявил, что прогноз по экономическому развитию Украины остается "крайне неопределенным", ожидается снижение роста ВВП в 2025 году до 2-3%. "Реальный рост ВВП оценивается в 3,5% в 2024 году, но ожидается, что в 2025 году он замедлится до 2-3% из-за ограничений в рабочей силе и ущерба энергетической инфраструктуре... Прогноз остается крайне неопределенным, поскольку война продолжает наносить тяжелый урон населению, экономике и инфраструктуре Украины", - говорится в заявлении фонда по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) в адрес Украины. На прошлой неделе миссия МВФ начала переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра в рамках EFF. Как анонсировала 6 февраля директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра кредитной программы. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.

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