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МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы

МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы - 28.02.2025, ПРАЙМ

МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы

Минэкономразвития РФ для поддержки туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края предложил перенести сроки уплаты страховых взносов с... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T13:13+0300

2025-02-28T13:13+0300

2025-02-28T13:13+0300

бизнес

туризм

краснодарский край

анапа

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ для поддержки туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края предложил перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца III квартала, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Минэкономразвития России для поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, работающих в сфере туризма, предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца третьего квартала с последующей рассрочкой в течение 9 месяцев. Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает решением правительства РФ перенести сроки уплаты имущественных налогов с 1 – 3 кварталов 2025 года с последующей рассрочкой погашения равными долями в течение 9 месяцев 2026 года", - говорится в сообщении. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что решения об открытии летнего туристического сезона в Черном море примут после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора, предварительная оценка будет проведено до 1 марта текущего года. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://1prime.ru/20250121/anapa-854352115.html

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бизнес, туризм, краснодарский край, анапа