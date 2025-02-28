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МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы - 28.02.2025, ПРАЙМ
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МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы
МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы - 28.02.2025, ПРАЙМ
МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы
Минэкономразвития РФ для поддержки туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края предложил перенести сроки уплаты страховых взносов с... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T13:13+0300
2025-02-28T13:13+0300
бизнес
туризм
краснодарский край
анапа
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ для поддержки туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края предложил перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца III квартала, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Минэкономразвития России для поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, работающих в сфере туризма, предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца третьего квартала с последующей рассрочкой в течение 9 месяцев. Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает решением правительства РФ перенести сроки уплаты имущественных налогов с 1 – 3 кварталов 2025 года с последующей рассрочкой погашения равными долями в течение 9 месяцев 2026 года", - говорится в сообщении. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что решения об открытии летнего туристического сезона в Черном море примут после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора, предварительная оценка будет проведено до 1 марта текущего года. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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краснодарский край
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бизнес, туризм, краснодарский край, анапа
Бизнес, Туризм, Краснодарский край, АНАПА
13:13 28.02.2025
 
МЭР предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы

Минэк предложил перенести сроки уплаты страховых взносов турбизнесом Анапы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ для поддержки туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края предложил перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца III квартала, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Минэкономразвития России для поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, работающих в сфере туризма, предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца третьего квартала с последующей рассрочкой в течение 9 месяцев. Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает решением правительства РФ перенести сроки уплаты имущественных налогов с 1 – 3 кварталов 2025 года с последующей рассрочкой погашения равными долями в течение 9 месяцев 2026 года", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что решения об открытии летнего туристического сезона в Черном море примут после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора, предварительная оценка будет проведено до 1 марта текущего года.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей
21 января, 15:44
 
БизнесТуризмКраснодарский крайАНАПА
 
 
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