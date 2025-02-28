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В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - 28.02.2025, ПРАЙМ
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T03:40+0300
2025-02-28T03:40+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 3.31 мск в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
"Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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рф, москва, украина, дмитрий песков, вс рф, всу
РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
В Днепропетровской области прогремели взрывы
ТСН: в Днепропетровской области прогремели взрывы
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 3.31 мск в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
"Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.