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В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - 28.02.2025, ПРАЙМ

В Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T03:40+0300

2025-02-28T03:40+0300

2025-02-28T03:40+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 3.31 мск в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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