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Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США

Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США - 28.02.2025, ПРАЙМ

Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США

Заявления о начале работ по размещению ракет США в Японии не соответствуют действительности, сообщило японское посольство в Москве. | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T18:37+0300

2025-02-28T18:37+0300

2025-02-28T18:38+0300

политика

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявления о начале работ по размещению ракет США в Японии не соответствуют действительности, сообщило японское посольство в Москве. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Куала-Лумпур в конце февраля назвал вызовом размещение США ракет на Филиппинах и начало работ по размещению ракет в Японии. Они, по его словам, будут создавать угрозу России. "Утверждение о начале работ по размещению ракет в Японии не соответствует действительности", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем РИА Новости. В конце ноября посол Японии в России Акира Муто в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что Токио и Вашингтон в настоящее время не планируют размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на территории Японии.

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япония, ракеты, сша