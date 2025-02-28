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Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США - 28.02.2025, ПРАЙМ
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Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США
Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США - 28.02.2025, ПРАЙМ
Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США
Заявления о начале работ по размещению ракет США в Японии не соответствуют действительности, сообщило японское посольство в Москве. | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T18:37+0300
2025-02-28T18:38+0300
политика
япония
ракеты
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявления о начале работ по размещению ракет США в Японии не соответствуют действительности, сообщило японское посольство в Москве. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Куала-Лумпур в конце февраля назвал вызовом размещение США ракет на Филиппинах и начало работ по размещению ракет в Японии. Они, по его словам, будут создавать угрозу России. "Утверждение о начале работ по размещению ракет в Японии не соответствует действительности", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем РИА Новости. В конце ноября посол Японии в России Акира Муто в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что Токио и Вашингтон в настоящее время не планируют размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на территории Японии.
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япония
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япония, ракеты, сша
Политика, ЯПОНИЯ, ракеты, США
18:37 28.02.2025 (обновлено: 18:38 28.02.2025)
 
Япония сделала заявление относительно размещения в стране ракет США

Посольство Японии опровергло начало работ по размещению в стране ракет США

© flickr.com / TerryGeorgeФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
© flickr.com / TerryGeorge
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявления о начале работ по размещению ракет США в Японии не соответствуют действительности, сообщило японское посольство в Москве.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Куала-Лумпур в конце февраля назвал вызовом размещение США ракет на Филиппинах и начало работ по размещению ракет в Японии. Они, по его словам, будут создавать угрозу России.
"Утверждение о начале работ по размещению ракет в Японии не соответствует действительности", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем РИА Новости.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
В Японии допустили частичное смягчение санкций против России
25 февраля, 09:42
В конце ноября посол Японии в России Акира Муто в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что Токио и Вашингтон в настоящее время не планируют размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на территории Японии.
 
ПолитикаЯПОНИЯракетыСША
 
 
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