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ЦБ 27 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,5 миллиарда рублей

ЦБ 27 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,5 миллиарда рублей - 28.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ 27 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,5 миллиарда рублей

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 27 февраля составил 5,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 28.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 27 февраля составил 5,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 февраля по 6 марта направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

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рынки, финансы, минфин, фнб, банк россия, банки