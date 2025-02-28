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"Чудеса выдержки". Захарова прокомментировала встречу Трампа и Зеленского
"Чудеса выдержки". Захарова прокомментировала встречу Трампа и Зеленского - 28.02.2025, ПРАЙМ
"Чудеса выдержки". Захарова прокомментировала встречу Трампа и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T22:38+0300
2025-02-28T22:38+0300
2025-02-28T22:33+0300
политика
мария захарова
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки."Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Как Трамп и (вице-президент Джей Ди - ред.) Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку - чудеса выдержки", - удивилась Захарова.
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мария захарова, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Мария Захарова, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Чудеса выдержки". Захарова прокомментировала встречу Трампа и Зеленского
Захарова: самая большая ложь Зеленского в США - что Киев в 2022 г не поддержали
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки.
"Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений с Германией
"Как Трамп и (вице-президент Джей Ди - ред.) Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку - чудеса выдержки", - удивилась Захарова.