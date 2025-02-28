https://1prime.ru/20250228/zakharova-855366643.html

"Чудеса выдержки". Захарова прокомментировала встречу Трампа и Зеленского

"Чудеса выдержки". Захарова прокомментировала встречу Трампа и Зеленского - 28.02.2025, ПРАЙМ

"Чудеса выдержки". Захарова прокомментировала встречу Трампа и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T22:38+0300

2025-02-28T22:38+0300

2025-02-28T22:33+0300

политика

мария захарова

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме - утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки."Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь - заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Как Трамп и (вице-президент Джей Ди - ред.) Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку - чудеса выдержки", - удивилась Захарова.

https://1prime.ru/20250227/zakharova-855323345.html

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мария захарова, дональд трамп, владимир зеленский