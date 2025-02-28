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Путин подписал закон о железнодорожном туризме

Путин подписал закон о железнодорожном туризме - 28.02.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о железнодорожном туризме

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T20:34+0300

2025-02-28T20:34+0300

2025-02-28T20:34+0300

экономика

владимир путин

закон

железнодорожные перевозки

туризм

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут" в российском законодательстве, а также наделяющий органы госвласти в сфере туризма правом утверждать методические рекомендации по формированию туристских железнодорожных маршрутов и правила туристских железнодорожных перевозок, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". Документом предусматривается определение понятий "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут". Кроме того, новый закон относит к полномочиям органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию перевозчиками туристских железнодорожных маршрутов железнодорожным транспортом и правил туристских железнодорожных перевозок. В материалах к этому закону отмечалось, что данные нормы разработаны в целях устранения существующего правового пробела в правовом регулировании железнодорожных перевозок и выработки единообразного понимания такой категории, как железнодорожный туристский маршрут. "Формируя законодательное обеспечение железнодорожного туризма, мы не только даем возможность железнодорожным перевозчикам, в первую очередь ОАО "РЖД", за счет поступающих средств от туристских маршрутов закупать более современные и комфортные туристские вагоны, создавать всё больше новых туристских маршрутов, но и придаём дополнительный импульс развитию субъектов РФ, а значит - экономике страны в целом", - сказала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

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владимир путин, закон, железнодорожные перевозки, туризм