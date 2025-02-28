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Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России - 28.02.2025, ПРАЙМ

Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

Средняя зарплата по итогам прошлого года выросла во всех регионах России, при этом свыше 100 тысяч рублей она была в 11 субъектах против девяти годом ранее,... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T00:21+0300

2025-02-28T00:21+0300

2025-02-28T00:21+0300

экономика

россия

общество

москва

чукотка

камчатский край

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Средняя зарплата по итогам прошлого года выросла во всех регионах России, при этом свыше 100 тысяч рублей она была в 11 субъектах против девяти годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Средняя ежемесячная зарплата в России в прошлом году составила почти 88 тысяч рублей, что на 19% выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке - 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - 164 тысячи рублей и Москве - 162 тысячи рублей. Всего же зарплаты выше 100 тысяч рублей были в одиннадцати регионах: помимо вышеназванных субъектов, такую сумму в среднем в месяц получали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. Также к ним в прошлом году добавились Мурманская область и Санкт-Петербург. Немного не дотянули до 100 тысяч рублей Московская область (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже - восьми. Самая небольшая средняя зарплата по России была в Ингушетии - около 40 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, включая со сверхвысокими зарплатами.

москва

чукотка

камчатский край

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