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Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России - 28.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250228/zarplata-855334330.html
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России - 28.02.2025, ПРАЙМ
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России
Средняя зарплата по итогам прошлого года выросла во всех регионах России, при этом свыше 100 тысяч рублей она была в 11 субъектах против девяти годом ранее,... | 28.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-28T00:21+0300
2025-02-28T00:21+0300
экономика
россия
общество
москва
чукотка
камчатский край
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Средняя зарплата по итогам прошлого года выросла во всех регионах России, при этом свыше 100 тысяч рублей она была в 11 субъектах против девяти годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Средняя ежемесячная зарплата в России в прошлом году составила почти 88 тысяч рублей, что на 19% выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке - 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - 164 тысячи рублей и Москве - 162 тысячи рублей. Всего же зарплаты выше 100 тысяч рублей были в одиннадцати регионах: помимо вышеназванных субъектов, такую сумму в среднем в месяц получали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. Также к ним в прошлом году добавились Мурманская область и Санкт-Петербург. Немного не дотянули до 100 тысяч рублей Московская область (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже - восьми. Самая небольшая средняя зарплата по России была в Ингушетии - около 40 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, включая со сверхвысокими зарплатами.
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192
40
192
40
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россия, общество , москва, чукотка, камчатский край
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Чукотка, Камчатский край
00:21 28.02.2025
 
Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

Средняя зарплата по итогам года выросла во всех регионах России

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Средняя зарплата по итогам прошлого года выросла во всех регионах России, при этом свыше 100 тысяч рублей она была в 11 субъектах против девяти годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Средняя ежемесячная зарплата в России в прошлом году составила почти 88 тысяч рублей, что на 19% выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке - 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе - 164 тысячи рублей и Москве - 162 тысячи рублей.
Всего же зарплаты выше 100 тысяч рублей были в одиннадцати регионах: помимо вышеназванных субъектов, такую сумму в среднем в месяц получали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. Также к ним в прошлом году добавились Мурманская область и Санкт-Петербург.
Немного не дотянули до 100 тысяч рублей Московская область (98,8 тысячи рублей) и Красноярский край (93,6 тысячи рублей). Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов, а ниже - восьми. Самая небольшая средняя зарплата по России была в Ингушетии - около 40 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, включая со сверхвысокими зарплатами.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАЧукоткаКамчатский край
 
 
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