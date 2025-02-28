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Средняя зарплата в сфере финансов и страхования превысила 200 тысяч рублей

Средняя зарплата в сфере финансов и страхования превысила 200 тысяч рублей - 28.02.2025, ПРАЙМ

Средняя зарплата в сфере финансов и страхования превысила 200 тысяч рублей

Средняя ежемесячная зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей, что более чем на 20% выше значения годом ранее,... | 28.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-28T03:46+0300

2025-02-28T03:46+0300

2025-02-28T03:46+0300

финансы

экономика

москва

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Средняя ежемесячная зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей, что более чем на 20% выше значения годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Согласно данным платформы, в прошлом году финансисты и страховщики в среднем получали 206,3 тысячи рублей против 169,1 тысячи рублей в 2023 году. Самые высокие средние зарплаты были у занятых в холдинговых компаниях (466 тысяч рублей), перестраховании (418 тысяч рублей) и у управляющих фондами (322 тысячи рублей). На втором месте расположились сотрудники международных организаций - они в прошлом году зарабатывали в среднем 167,7 тысячи рублей, что на 26% больше уровня 2023 года. Здесь ЕМИСС более детальных данных не предоставляет. Тройку лидеров замыкали специалисты в области информации и связи - их ежемесячный доход составил 163,5 тысячи рублей против 130,3 тысячи рублей. Больше всех в этой сфере получают разработчики программного обеспечения (208 тысячи рублей), занимающиеся спутниковой связью (159 тысяч рублей) и интернет-инфраструктурой (147 тысяч рублей). Занятые в добыче полезных ископаемых в прошлом году в среднем зарабатывали на 19% больше, чем год назад - 155,6 тысячи рублей. Первое место занимают газовики со средней зарплатой в 257 тысяч рублей, следом идут нефтяники с 207 тысячами рублей и работники компаний по добыче руд цветных металлов со 159 тысячами рублей. Оказание профессиональных коммерческих услуг приносило в прошлом году 125,9 тысячи рублей, что на 18% больше значения в 2023 году. Самые высокие доходы у консультантов по вопросам управления (173 тысячи рублей). При этом исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения приносило в прошлом году 163 тысячи рублей, а научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 139 тысяч рублей. В остальных отраслях средняя зарплата в прошлом году была ниже 100 тысяч рублей, при этом уже нет сфер с вознаграждением менее 50 тысяч рублей. Меньше всего получали сотрудники гостиниц и предприятий общепита - 51,5 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, москва